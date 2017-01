Duplice omicidio di Pontelangorino. Il volto del padre sfigurato

Salvatore Vincelli aveva il volto completamente frantumato. La furia omicida di M. gli ha fratturato mascella, mandibola, zigomi. I colpi sono almeno tre, sferrati con parti diverse dell’ascia, ma non con la lama. È uno degli elementi che emergono dall’autopsia disposta dalla procura per i minori di Bologna sui corpi delle vittime di Pontelangorino.

Gli esami sono stati effettuati presso l’istituto di Medicina legale di Ferrara da Stefano Marinelli. Si attendeva anche la consulenza tossicologica, per verificare se i coniugi Salvatore Vincelli, 60 anni, e Nunzia Di Gianni, 45, fossero stati narcotizzati dall’amico del figlio prima di essere uccisi nella loro camera da letto. Al momento invece l’unica analisi effettuata è stata quella medico legale.

Analisi che porterebbe a identificare con certezza la causa del decesso del padre. Le fratture craniche e maxillo facciali gli hanno lasciato pochi attimi di vita.

Un mistero deve ancora trovare soluzione da parte degli esperti della medicina legale di Ferrara. Sul viso di Salvatore sono stati riscontrati minuscoli tagli. Una dozzina di micro ferite che vanno da uno a tre centimetri di lunghezza e delle quali si cercherà di capire l’origine.

Rimane ancora da acclarare invece se Nunzia Di Gianni sia deceduta per emorragia cerebrale o per soffocamento. La presenza di petecchie polmonari e congiuntivali riscontrate da Marinelli potrebbe dar credito all’ipotesi dell’asfissia. Vista la dinamica del delitto, è possibile che M. l’abbia colpita alla testa (sei i colpi riscontrati) e l’abbia subito coperta con il sacchetto di plastica. La violenza dei colpi potrebbe averla tramortita e la morte sarebbe sopraggiunta di lì a poco per asfissia.

Per colpire la donna M. potrebbe essere saltato sul letto, dalla parte di Salvatore, schiacciandogli il volto con il piede. Sul viso è riscontrabile l’impronta dell’Adidas numero 41 del diciassettenne.

Sul corpo del marito sono stati riscontrati anche due contusioni a livello lombare. La meccanica dell’evento farebbe supporre che il corpo, mentre veniva trasportato dai due assassini, sia scivolato e abbia sbattuto contro un gradino o un piano acuminato.

Per il deposito delle conclusioni il consulente avrà a disposizione 60 giorni.