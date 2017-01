Finco (Pd) si dimette dal consiglio comunale

Renato Finco lascia il consiglio comunale. Il consigliere, eletto nel 2014 tra le fila del Pd, ha rassegnato le dimissioni dal municipio a malincuore per “motivi professionali”. Una scelta “dovuta ma non voluta” ci racconta Finco durante il consiglio comunale di lunedì in cui ha ceduto il ruolo a Patrizia Bianchini.

“Lascio l’incarico con molto dispiacere perché sento di aver tradito il mio mandato – spiega l’ormai ex consigliere – ma non dipende da me. Non riesco più a gestire i lavori in consiglio comunale e in Regione come responsabile del servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca. A causa di incompatibilità nel presentarsi a un concorso regionale, sono costretto a dimettermi ma sono contento che subentri Patrizia perché è una persona capace e di esperienza”.

Un addio alla sala consigliare ma non alla vita politica. Finco, che quest’anno compirà 50 anni, continuerà infatti a vestire il ruolo di segretario comunale del Pd di Ferra, in cui è stato eletto nel 2014.

L’ex consigliere ha presentato le dimissioni lo scorso 30 dicembre ma la pratica, che per regolamento è irrevocabile e non necessita di presa d’atto, è stata ufficializzata nella seduta del consiglio comunale di lunedì in cui si è proceduto alla surroga del seggio vacante all’avente diritto Patrizia Bianchini, la candidata che lo seguiva nella lista Pd e che ha immediatamente accettato l’incarico.

Patrizia Bianchini fa il suo ingresso in consiglio tra gli applausi dei colleghi che, con questo tributo, intendevano omaggiare sia il contributo di Finco che l’entrata della nuova consigliera, come dimostrato dalle parole di Luigi Vitellio, unico intervenuto nella discussione, che ha ringraziato Finco per il grande lavoro svolto e ha augurato in bocca al lupo a Bianchini.