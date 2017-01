Dieselgate e Vm Motori. “La Regione intervenga con Marchionne”

Cento. La Regione intervenga “prontamente affinché il Gruppo Fca renda noto il piano industriale e quindi quanto prevede per il futuro dello stabilimento centese e di intraprendere ogni azione opportuna per salvaguardare i lavoratori e gli attuali livelli occupazionali”.

È la richiesta contenuta in question time di Piergiovanni Alleva, consigliere regionale de L’Altra Emilia Romagna, presentata dopo le notizie sul ‘dieselgate’ che vedrebbe protagonista la Fca e alcuni motori prodotti nello stabilimento centese della Vm.

“In questi giorni – scrive Alleva – abbiamo appreso dei controlli che l’Epa, l’agenzia americana per la protezione dell’ambiente, ha stabilito sulle automobili diesel prodotte dal Gruppo Fca. Nella stampa si parla di un nuovo dieselgate, poiché si ipotizza il reato per la Fca di aver inserito un software in grado di registrare un livello inferiore di emissioni nocive nei motori diesel dei modelli Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram prodotte dal 2014 al 2016, oltre 104.000 veicoli, equipaggiati con motori costruiti nello stabilimento di Cento, VM Motori, del gruppo FCA”. Alleva è ben conscio che il software non ha nulla a che vedere con la produzione Vm, ma il crollo in borsa e le parole di possibile disimpegno sui motori diesel pronunciate da Marchionne non fanno ben sperare proprio per la Vm, per questo viene richiesto di intervenire affinché si conosca qual è il piano per il futuro di uno stabilimento che già dà segnali di difficoltà – la cassa integrazione prolungata – ma che “possiede tutti i requisiti, anche dal punto di vista della capacità di progettazione, per produrre nuove tecnologie al passo con i tempi”.