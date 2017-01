Il mago Casanova a Ferrara con ‘Ænigma’

L’illusionista del piccolo schermo, Oscar per la Magia 2009 e nel 2015, Antonio Casanova, esce dalla televisione per incontrare il pubblico al Teatro Nuovo, il 28 gennaio alle ore 21, con il suo spettacolo “Ænigma”.

Il magico inviato di Striscia La Notizia, celebrato anche come personaggio Disney, il PaperNova creato da Cavazzano, approda in teatro con un

nuovissimo spettacolo unico nel suo genere. Dalla penna di Lorenzo Beccati autore di programmi di successo come Striscia La Notizia e Paperissima, tanto per citarne qualcuno, nasce il primo Family Thriller Show del mondo.

Le grandissime e mirabolanti illusioni, dalla donna segata a meta, apparizioni che hanno dell’incredibile, fino alla Pagoda della Morte , storica

e a detta di molti ultima impresa del grande Harry Houdini, vengono dettate e scelte dal pubblico presente, il quale insieme a Casanova deve

risolvere un importante quanto intricato enigma. Pare che infatti esista una sfida lanciata da un misterioso malintenzionato che afferma di poter distruggere gli show di illusionismo dei maghi di tutto il mondo, sabotandoli, e facendosi trovare personalmente in sala, con l’obiettivo di dimostrare che nessuno ha veri poteri magici, tali da scoprirlo tra le file gremite di spettatori mentre opera.

Parte cosi una caccia all’uomo dove sara il pubblico a decidere tutto quello che accadrà fino a scoprire l’uomo o la donna che si cela dietro mentite spoglie: naturalmente utilizzando le Grandi Illusioni, dalla doppia levitazione alla metamorfosi aerea , dall’apparizione di enormi macchine dal nulla fino proprio alla stessa Pagoda dell’Acqua per scoprire indizi e piste da percorrere, ogni indizio, ogni mossa del nostro magico paladino della giustizia sarà casualmente indicata dal pubblico in un gioco estremamente avvincente che coinvolgerà grandi e piccoli presenti in sala.

‘Ænigma’ non si ripetera mai, proprio perche ogni show sarà completamente diverso da quello precedente, soprattutto per la presenza sempre misteriosamente differente dell’ospite non invitato.

Lo spettacolo è diretto da Enrico Botta già regista di Alice nel Paese delle meraviglie il musical e Biancaneve il musical. I costumi sono disegnati e

realizzati da Annalisa Benedetti che cura anche la grafica dello spettacolo, già costumista di Alice nel paese delle meraviglie il musical, Biancaneve il Musical e Masha ed Orso Live Show.

In scena con Antonio Casanova ci sono Silvia Proietti, Valentino, Lorenzo e Stefano Stignani e Legadon Reinard.

Lo spettacolo dopo i sold out di Milano, Bergamo, Viareggio, Bologna e Roma a Cinecittà World arriva a Ferrara. Acquisto biglietti: presso la biglietteria dal martedì al sabato 11 e 13/16-19 oppure su www.vivaticket.it

PLATEA € 28,00 e RIDOTTO € 24,00 ABBONATI € 22,00

I GALLERIA € 24,00 e RIDOTTO € 20,00 ABBONATO € 18,00

II GALLERIA € 20,00 e RIDOTTO € 15,00 ABBONATO € 15,00