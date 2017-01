Nuova energia alle imprese: accordo Ascom e Soenergy

Una convenzione per dare nuova energia alle piccole e medie imprese del Terziario in provincia di Ferrara. E’ stato siglato nei giorni scorsi un importante accordo di collaborazione (nella foto allegata) tra Ascom Confcommercio Ferrara e Soenergy (soenergy.it) azienda ferrarese con servizi di vendita sviluppati ormai in tutta Italia, oggi tra i più importanti operatori nazionali nel mercato del gas e dell’energia elettrica.

“Abbiamo stipulato questo importante accordo con un partner vicino ed affidabile come Soenergy, di valenza nazionale – dichiara il direttore di Ascom Confcommercio Ferrara, Davide Urban – allo scopo di fornire alle nostre imprese del Commercio, Servizi, Turismo, Trasporti e Professioni tariffe convenzionate e ribassate che permettano di alimentare in modo conveniente e vantaggioso il mondo del commercio anche a Ferrara”.

Solo alcuni numeri (riferiti al 2016) che identificano Soenergy: un fatturato che supera i 160 milioni di Euro, ad affermarla tra le primissime aziende della provincia; oltre 410 milioni i metri cubi di gas venduti e oltre 210mila megawatt quelli di energia elettrica, in tutta Italia, dove Soenergy si conferma al primo posto assoluto tra i fornitori di gas per enti e pubbliche amministrazioni.

A commentare la partnership con l’associazione di categoria di via Baruffaldi è l’amministratore delegato Renato Guerzoni, che inserisce questo importante accordo tra gli obiettivi recentemente fissati al fine di accrescere la propria presenza commerciale anche nella provincia di Ferrara, per affermare quindi anche “in casa” – dove Soenergy rientra tra i principali fornitori e partner anche della Spal – il suo ruolo di player di primaria importanza. “Soenergy sceglie da sempre la via del radicamento sul territorio in cui si trova ad operare, investe nel rapporto diretto con i clienti, e in particolare con le imprese”, afferma Guerzoni. “Così dunque anche a Ferrara, dove in questa prima fase abbiamo orientato prioritariamente la nostra attenzione al comparto business, dai professionisti alla piccola e media impresa fino all’ambito industriale. Questa convenzione, improntata alla convenienza, alla trasparenza e alla qualità del servizio che i nostri operatori possono garantire, costituisce un passaggio fondamentale d questo percorso e, riteniamo, una valida opportunità da cogliere per le imprese ferraresi”.