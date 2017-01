Anche sette aziende ferraresi al 38° Sigep

Dal 21 al 25 gennaio ci saranno anche 7 imprese della provincia di Ferrara alla Fiera di Rimini che ospiterà il 38° Sigep, il grande salone mondiale del dolciario artigianale e, in contemporanea, A.B. Tech Expo, la fiera biennale dedicata alla tecnologia e prodotti per panificazione, pasticceria e dolciario, entrambi organizzati da Italian Exhibition Group (la società nata il 1° novembre scorso dall’integrazione tra Rimini Fiera e la Fiera di Vicenza).

Sono ben 118.000 (grazie al completamento della prima fase di estensione del quartiere fieristico riminese) i metri quadri a disposizione degli oltre mille espositori, che attendono più di 200.000 operatori professionali da 170 Paesi.

Tra le imprese, come detto, ne saranno presenti anche 7 della provincia di Ferrara: B&B Silo Systems Srl di San Giovanni di Ostellato, Bake Off Italiana Srl di Cassana, Eurofim Srl di Dosso, Fapec Srl di Cesta, Mazzoni Spa di Tresigallo, Pangea Mondochef di Bozzolan Andrea di Ferrara e Vaccari Prodotti Srl di Ferrara.

Tanti e appassionanti gli eventi in programma nei diversi settori. In programma il Campionato Mondiale di Pasticceria Under 23 (10 squadre da tutti i continenti), The German Challenge con 70 gelatieri tedeschi a disputarsi uno degli otto posti per la finalissima di Gelato World Tour, a Berlino nel luglio 2017; ad A.B. Tech Bread in The City, con otto nazioni (le prime quattro delle ultime due edizioni) a disputarsi il titolo di miglior Paese per le specialità di panetteria. A Sifep 2017 sarà anche presentata la quarta edizione di Barista &Farmer, l’unico coffee talent che consente ai partecipanti di vivere come ‘picker’, un contadino, lavorando presso un’azienda caffeicola. Inoltre, tutte le finali delle competizioni del prestigioso circuito internazionale del World Coffee Events. Gli spettatori dei PastryEvents assisteranno allo spettacolo di The Star of Sugar, concorso internazionale biennale dedicato all’arte dello zucchero; inoltre i Campionati Italiani di Pasticceria Juniores e Seniores; il concorso Sigep Giovani, Memorial Luciano Pennati e Fulvio Scolari, tradizionalmente dedicato alle scuole professionali italiane che partecipano alla manifestazione coi loro docenti. Per il mondo del cake design, la 6ᵃ edizione della Coppa Italia della Pasticceria Artistica, sul tema “Canzoni, musica, artisti”. Grande attesa per Special Pastry Camp, dove si raduneranno professionisti del calibro di Iginio Massari, Luigi Biasetto, Gabriele Bozio e Leonardo Di Carlo per una imperdibile mattinata di altissima pasticceria. A Sigep il Panettone sarà inoltre proclamato prodotto artigianale ambasciatore italiano nel mondo, da un’idea del maestro Iginio Massari. Per la gelateria, Guida Gambero Rosso presenterà la 300 migliori gelaterie d’Italia; le associazioni di settore proporranno i tradizionali concorsi per determinare gusti e tendenze per l’estate 2017. Last but not least, sarà fatto il punto prima della fase finale di Gelato World Tour e del Gelato Festival.

Il panorama si completa con decine di altri eventi e convegni, dedicati allo sviluppo del business, alla formazione e alla creatività.

Sigep e A.B. Tech sono raggiungibili direttamente in treno grazie alla stazione di linea (Milano–Bari) a soli 50 metri dall’ingresso sud della manifestazione. Info orari sul sito www.riminifiera.it/stazione o www.trenitalia.com.