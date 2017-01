Vuole comprare un pc, ma ha tutti i documenti falsi

Voleva comprare un computer portatile a rate dando come garanzia una busta paga falsa. Contraffatti anche tutti i documenti di identificazione, dalla carta d’identità alla tessera sanitaria. Ma l’operazione ‘taroccata’ non è andata a buon fine.

In manette C.M., napoletana di 36 anni, arrestata giovedì sera presso il punto vendita Unieuro in via Bologna. La donna, poco prima delle 20, era entrata nel negozio di elettronica con il preciso intento di portarsi a casa un pc portatile del valore di 2.200 euro.

Al momento di negoziare il finanziamento, la 36enne ha mostrato carta d’identità, tessera sanitaria e una busta paga come garanzia del pagamento. I documenti non hanno però convinto i dipendenti alla cassa che hanno segnalato il fatto ai carabinieri.

I successivi accertamenti svolti dai militari hanno confermato i sospetti: le carte presentate sono risultate essere tutte false. I documenti sono stati sottoposti a sequestro mentre la 36enne è stata arrestata nella flagranza dei reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di tentata truffa.