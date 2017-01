Problemi di riscaldamento all’ospedale San Giorgio

Nel corso di quest’ultima settimana si sono verificate alcune problematiche presso la struttura dell’ospedale S. Giorgio in via della Fiera.

I problemi sono dovuti al mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento del Centro, che ha causato l’abbassamento delle temperature in alcuni locali.

Il Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara, insieme alla ditta che ha in appalto la manutenzione degli impianti, stanno, in queste ore, intervenendo per apportare riparazioni al fine di ripristinare le normali condizioni climatiche.

Dopo un primo sopralluogo si è appurato che alcune caldaie hanno smesso di funzionare regolarmente, impedendo così il mantenimento del calore adeguato all’interno di alcuni ambulatori e studi medici.

Pertanto sono state ordinate nuove caldaie la cui sostituzione è prevista entro la prossima settimana. Questo non bloccherà lo svolgimento della normale attività assistenziale, in quanto il riscaldamento continuerà a funzionare seppure con qualche disservizio.

La prima preoccupazione, tuttavia, rimangono i pazienti ricoverati presso la struttura. Il personale sanitario e tecnico si sta adoperando per contenere il più possibile i disagi.