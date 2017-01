Da Ferrara a Roma in grande schermo

di Cecilia Gallotta

Sarà un week-end all’insegna del cinema quella del 13, 14 e 15 gennaio, nata da una collaborazione che accorcia le distanze fra la città estense e la capitale: Ferrara Film Commission incontra Roma FilmCorto, realtà già affermata nel mondo del grande schermo con la quale presenta “Ferrara-Roma Film Corto”, una rassegna di cortometraggi presentata a Roma nelle scorse edizioni del festival e una selezione di corti realizzati dai filmaker ferraresi.

“Questo per noi a Roma è l’ottavo anno del Festival Nazionale Cinema Indipendente – spiega Roberto Petrocchi, direttore, ideatore, sceneggiatore nonché regista del festival – e la contaminazione tra una realtà già affermata come la nostra e una come quella di Ferrara (per la quale è la prima volta) la trovo affascinante”. Soprattutto perché Ferrara ha “una storia cinematografica particolarmente intensa – come aggiunge il sindaco Tagliani – dal dopoguerra in poi. Credo che un’arte come quella del cinema, che esprime attraverso le immagini non solo informazioni, ma anche sentimenti e storia, debba avere un’amministrazione che la sostiene. Credo che valga davvero la pena, perché è un veicolo d’informazione che impatta su tutti, anche sui giovani”.

Questa rassegna nasce dal cortometraggio girato a Ferrara dal regista romano Roberto Gneo, dal titolo “Un padre”, anteprima di un lungometraggio che girerà prossimamente, durante le cui riprese sono accorsi fotografi ferraresi chiedendo il permesso di qualche scatto. Scatti che sono stati valutati particolarmente bene, dal momento che saranno inaugurati in mostra oggi pomeriggio alle 17 presso le Grotte del Boldini. Le riprese, girate tra il centro di Ferrara e le Valli di Comacchio, hanno dato vita alle 40 fotografie della mostra, 8 per ciascuno dei fotografi – Giulio Paola, Daniela Campaci, Davide Ferraresi, Gianfranco Ganzaroli e Daniele Mantovani.

“Dalla conoscenza di Gneo è nata quella con una altro Roberto – afferma poi il presidente Alberto Squarcia di Ferrara Film Commission sorridendo a Petrocchi – che ci ha fornito i migliori corti degli ultimi anni dal 2014”, che saranno proiettati, assieme a quelli di 10 artisti ferraresi, presso la Sala Estense alle 20.30 e alle 23.30 di questa sera, alle 15.30, 19.30, 20.30 e 23.30 di sabato, e anche alle 15.30 e 19.30 di domenica.

“Uno degli scopi – analizza Petrocchi – è anche quello di creare una distribuzione parallela. I cortometraggi hanno un tecnicismo cinematografico di livello, ma il loro problema è che non hanno la distribuzione dei lunghi. Molto spesso rimangono nel cassetto nonostante siano film guardabilissimi e appetibilissimi. L’auspicio è questa sia un’occasione per muovere un primo passo interessante in questa direzione, oltre alla grande possibilità per i registi di scoprire un nuovo territorio che vada al di là della loro area operativa abituale”.

Sono infatti molti i registi romani coinvolti da Roberto Petrocchi in questa iniziativa, presenti a Ferrara in questi tre giorni assieme ai loro colleghi “di casa”, che saranno presentati dagli attori Paolo Garbini e Daniela Patrocini, anche soci di Ferrara Film Commission e presentatori dell’intero evento.

E da cosa nasce cosa, perché “due festival di colossale importanza hanno chiesto di collaborare con noi nei prossimi anni” conclude a sorpresa Squarcia, che rivela la telefonata di Marcello Zeppi del Film Festival di Montecatini, e quella della depositaria dell’artista russo Tarkovskij sul quale ci sarà la possibilità di fare una rassegna prossimamente.