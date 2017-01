La Spal si siede a tavola per la ricerca

La Spal si siede a tavola per sostenere la ricerca. Dirigenti e giocatori biancazzurri saranno infatti i protagonisti assoluti della cena di beneficenza che si terrà mercoledì 18 gennaio alle 20 presso il salone d’onore di palazzo Pendaglia, sede dell’istituto alberghiero “Orio Vergani”, a sostegno della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

La società guidata dal presidente Walter Mattioli e la scuola amministrata dalla dirigente scolastica Roberta Monti non sono nuove a questo tipo di iniziative a favore della solidarietà. Appuntamenti a cui la città apre sempre il suo cuore generoso. Come nelle precedenti occasioni, infatti, “la serata ha ottenuto un enorme successo di pubblico e la cittadinanza come al solito ha risposto in maniera positiva: sono già moltissime le prenotazioni” fa sapere la preside Monti.

I ringraziamenti non sono riservati solo agli ospiti ma anche gli studenti che permetteranno la realizzazione di questo importante evento. Il professore Liborio Trotta, direttore dell’Ufficio Tecnico, elogia i suoi ragazzi “per il grande impegno profuso per la solidarietà”. Il docente e gli allievi del Vergani saranno aiutati ai fornelli dalla food blogger Camilla Rossi e da Romano Rossi, chef storico della città estense.

Il ricavato della cena, così come la lotteria con tanti premi, sarà devoluto in favore della sezione ferrarese della Lilt per sostenere le sue attività di lotta contro i tumori. Per presentare i numerosi progetti che vedono coinvolti la lega estense sono intervenuti il presidente della Lilt Sergio Gullini e il medico Gabriele Anania.

Alla conferenza di presentazione erano presenti anche il professore Cesare Malagu’, fisico Unife impegnato nella realizzazione di attrezzature diagnostiche fondamentali per la lotta ai tumori, e l’addetto stampa spallino Enrico Menegatti che ha ribadito il “forte connubio tra lo sport e la ricerca”, rimarcando la stretta collaborazione che la Spal ha con il Vergani e la Lilt.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 338 5709199.