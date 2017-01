Circolava con auto rubata, patente scaduta e senza assicurazione

Una denuncia per il reato di ricettazione durante i servizi straordinari di controllo del territorio attuati ieri mattina dalla Polizia di Stato di Ferrara in collaborazione con due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna “Orientale”.

Alle 9 circa, una delle due pattuglie in ausilio, transitando in via Bongiovanni, è stata allertata dal sistema “Mercurio” di un’auto in transito oggetto di furto.

Il mezzo è stato quindi bloccato e dopo averne identificato il conducente, un giovane nato nel 1987 in Bielorussia, i poliziotti lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, in quanto l’auto in questione risultava essere stata rubata. Lo stesso conducente è stato inoltre sanzionato per guida con patente scaduta di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.