Allerta neve e pioggia gelata

Anche a Ferrara e provincia è prevista, nelle prime ore di oggi venerdì 13 gennaio, l’arrivo di neve e di pioggia gelata secondo l’allerta emanato dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna, valido per 36 ore fino alle 12 di sabato 14 gennaio.

Sono attesi infatti fino a 15 centimetri di neve in pianura e pioggia mista a neve sulla costa.

Nelle prime ore di oggi, come riferisce l’allerta di Protezione civile, l’afflusso di aria relativamente calda in quota e la contemporanea presenza di uno strato freddo al suolo potrà determinare condizioni di pioggia che gela sulle zone di pianura, mentre nella seconda parte della giornata le precipitazioni, che si sposteranno verso levante esaurendosi ad ovest, tenderanno a divenire nevose fino a quote di pianura per l’afflusso di aria più fredda in quota.

A causa dell’intensificazione dei venti, con raffiche fino a 80 km/h sulla costa, il mare diventerà molto mosso al largo.