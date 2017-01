Parcheggio dell’ospedale, al via una “nuova pagina sulla sicurezza”

di Serena Vezzani

Cento. Il problema dell’accattonaggio al parcheggio dell’ospedale Santissima Annunziata verrà risolto: l’ha assicurato in consiglio, ieri, il sindaco Fabrizio Toselli, in seguito all’odg presentato dal consigliere Pettazzoni.

La delibera, che chiedeva nello specifico di intervenire con “controlli volti a perseguire gli abusivi che rivendono i titoli di parcheggio ancora in corso di validità”, “steward a carico del conduttore dell’area” e “colonnine con sistemi di pagamenti tali da rendere univoci i titoli di parcheggio”, è stata infatti approvata a maggioranza: “A breve – ha ribadito Toselli, – valuteremo insieme alle commissioni se la gratuità del parcheggio sia connessa al problema dell’accattonaggio, ed eventualmente lanceremo un nuovo bando, allo scadere dell’appalto del parcheggio dell’ospedale, che preveda una custodia a 360 gradi del territorio, e che comprenderà anche il piazzale Bonzagni”.

Fermo restando che “nonostante in precedenza abbiamo presidiato la zona con agenti in borghese, è inverosimile tenervi impegnata ventiquattr’ore su ventiquattro la polizia municipale”. E, ha aggiunto il vicesindaco Maccaferri, “non è da escludere che lanceremo convenzioni con soggetti privati”. Lapidaria l’opposizione riguardo alla tematica: ha proposto un sistema di pagamento posticipato con le sbarre il consigliere Lodi, e ha proposto di “punire anche chi fa l’elemosina” il consigliere Contri, perché “non si tratta i carità cristiana, ma di un gesto che alimenta il fenomeno dell’accattonaggio”. E, in quanto alla sicurezza, “abbiamo il Far West in piazza, ormai. I furti aumentano, bisogna prendere provvedimenti”.

Approvata anche l’installazione di cartelli d’indicazione di località in lingua locale e di un programma di salvaguardia dei dialetti con il secondo odg di Pettazzoni, e l’adesione all’associazione Ats per la realizzazione del progetto “Verso l’Autonomia: percorsi di uscita dalla violenza”.