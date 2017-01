Le colonne di piazza Municipio sorridono a metà

Concluso il restauro della prima parte del colonnato di piazza del Municipio a Ferrara, il cantiere si sposta sul secondo segmento, alla destra del portale di accesso a via Garibaldi.

Nella mattinata di giovedì 12 gennaio hanno infatti preso il via i lavori di smontaggio e spostamento del ponteggio che era stato allestito alla fine dello scorso mese di ottobre per l’esecuzione degli interventi di pulizia e restauro di una prima parte delle colonne marmoree e degli archi in cotto del loggiato sul lato ovest della piazza.

Dai prossimi giorni e fino alla fine di gennaio i lavori, curati dalla restauratrice Federica Bartalini, interesseranno quindi l’ultima porzione del colonnato, per portare a conclusione il progetto che è frutto di una collaborazione tra pubblico e privato nata su sollecitazione della Fondazione Geometri di Ferrara.

Quest’ultima, nei mesi scorsi, aveva infatti proposto al Comune di Ferrara di ricorrere, per il restauro delle 9 colonne e degli 8 archi in cotto, allo strumento dell’‘Art bonus’, opportunità offerta agli enti locali dal Ministero dei beni e delle attività culturali, per recuperare beni monumentali con il contributo di imprese e cittadini, che possono in tal modo compiere un’opera utile per i loro territori usufruendo di detrazioni fiscali.

L’operazione ‘Adotta una colonna’ ha così consentito all’amministrazione comunale di raccogliere dalle donazioni di aziende e privati la quasi totalità della somma di 9.200 euro necessaria all’intervento che entro poche settimane permetterà di riportare l’intero colonnato della piazza al suo aspetto originario.