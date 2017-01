Temperature estreme, allerta fino a martedì

Il gelo continua a imperversare a Ferrara e in tutta Italia, così la Protezione civile dell’Emilia Romagna corre ai ripari ed emana una nuova allerta per le gelate. La fase di attenzione per temperature estreme, attivata alle 18 di domenica, è valida per 39 ore fino alle 9 di martedì 10 gennaio.

“Il flusso di aria da nord-nord-est attivo sulla nostra regione – si legge nel bolletino – favorirà ancora, localmente sulla pianura più interna, il mantenimento di temperature minime notturne inferiori a -8 gradi, anche con punte negative attorno ai -10 gradi, in particolare nelle aree extraurbane. Il raggiungimento delle temperature minime dovrebbe verificarsi durante le prime ore del mattino di lunedì 9 gennaio, con maggiore probabilità nelle aree più settentrionali della pianura. Si prevede che questa situazione possa ripetersi, anche se con minore intensità, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio”.

Gli effetti attesi sono i possibili disagi alla circolazione dei veicoli con locali rallentamenti o blocchi parziali o totali della viabilità a causa della formazione di ghiaccio, possibili sospensioni o ritardi nei servizi del trasporto aereo e ferroviario e localizzate interruzioni dell’erogazione dei servizi essenziali di rete (energia elettrica, acqua, gas, telefonia). La Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae, seguirà l’evoluzione del fenomeno e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.