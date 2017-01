Floccari si complica, Spal su altre piste

di Andrea Mainardi

Il possibile matrimonio tra Spal e Floccari si complica. La corsa all’attaccante del Bologna sembra aver preso un sterzata decisiva ma non verso Ferrara. Il Bari infatti, forte di una proprietà decisamente danarosa, ha fatto una di quelle offerte che non si possono rifiutare. La punta aveva dato il suo gradimento all’offerta proposta dal ds Vagnati che però si è visto scavalcare dai pugliesi.

Il tutto si definirà meglio ma nel frattempo la Spal deve tuffarsi su altri obiettivi per sostituire Cerri. La sensazione è che il nome giusto non sia ancora uscito alla luce del sole: Cocco per quanto fattibile non ‘scalda’ il cuore del ds Vagnati, Ganz difficilmente lascerà Verona e generalmente le altre punte appetibili richiedono offerte onerose per essere liberate. Floro Flores rimane un profilo interessante ma il suo ingaggio è molto pesante e non è propriamente una prima punta di peso.

Si vedrà dunque nella prossima settimana dove la Spal andrà a puntare maggiormente le sue attenzioni. Nel frattempo si registra anche un interessamento della Pistoiese per Branduani che appare sempre più in uscita. Intanto lunedì i biancoazzurri si ritroveranno alla ‘Borghesiana’ per ricominciare gli allenamenti.