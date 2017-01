Boom per i primi giorni di saldi

di Mattia Vallieri

Apertura e primo weekend di saldi, partiti ufficialmente in Emilia Romagna il 5 gennaio, ed è già tempo di fare valutazioni e bilanci sulla risposta del pubblico. È senza dubbio positivo il risultato che diversi commercianti hanno fornito sul primissimo periodo di sconti che è stato aiutato dal calendario e da un clima che, seppure freddo, non ha portato nebbia, pioggia o neve in città.

“I saldi hanno iniziato sicuramente in modo positivo e il calendario ci ha sicuramente avvantaggiato facendoli partire proprio a ridosso dell’Epifania e del fine settimana” dichiara Giulio Felloni, presidente di Ascom, che prosegue poi nel suo pensiero: “Già la partenza il giovedì 5 gennaio, che avrebbe dovuto essere di chiusura nel pomeriggio, è stato positivo. Il picco è stato sicuramente sabato ma possiamo dire che la clientela è stata ben distribuita su tutti i quattro giorni”.

Ma quale sarà la spesa media per la città estense durante questi saldi 2017? “Per Ferrara abbiamo stimato la spesa di circa 100-120 euro a persona e di 300 euro per ogni famiglia – sostiene Felloni -. Sicuramente le minori vendite promozionali delle settimane precedenti ha aumentato l’interesse dei consumatori per il periodo dei saldi”. Secondo il presidente Ascom “le categorie più interessate ai saldi saranno come sempre calzature e abbigliamento ma quest’anno ci sarà anche un importante ruolo del settore tecnologico”.

A dare manforte alle parole di Felloni è anche Giulia Presini, commessa di Golden Point: “I saldi al momento stanno andando molto bene, siamo stati aiutati dal calendario e abbiamo avuto come clienti tanti turisti. Da quando siamo partiti c’è sempre stata molta gente e rispetto allo scorso anno abbiamo riscontrato un miglioramento”.

Migliore la performance anche per Blocco 31 come spiega la responsabile Laura Di Mauro: “Le cose stanno andando bene con i saldi e abbiamo riscontrato più gente rispetto allo scorso anno che è andato comunque molto bene. L’augurio è di mantenere gli standard di un anno fa auspicando magari anche un miglioramento visto questa buona partenza”.

“La corsa ai saldi sta andando molto bene, meglio dello scorso anno anche a causa di sconti più alti nel nostro negozio rispetto al 2016” replica anche Mattia Magona di Scout.