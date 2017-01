Befana sicura, denunciate tre persone

Pattugliamenti straordinari sotto le feste. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore hanno effettuato a Portomaggiore e Ostellato, in occasione del ponte dell’Epifania, straordinari servizi di controllo del territorio durante i quali hanno proceduto alla denuncia di tre persone per vari reati.

Un 28enne pakistano è stato denunciato per aver circolato con patente di guida e permesso internazionale di guida rilasciati da autorità pakistane che, sottoposti ad attento controllo, sono risultati contraffatti. Di conseguenza gli è stata contestata la guida senza patente ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Denunciati anche un 23enne ed un 20enne pakistani per mancata esibizione dei documenti in quanto, seppur regolari sul suolo italiano, non avevano all’atto del controllo nessun documento che ne comprovasse la legittima presenza; nella circostanza sono stati accompagnati in caserma e solo a seguito del loro foto segnalamento è stato possibile accertarne la regolarità.

Nel medesimo contesto sono stati segnalati alla prefettura di Ferrara per uso personale di sostanza stupefacente un 25enne di Ostellato ed un 21enne di Portomaggiore trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. Per il ragazzo di Ostellato è scattato anche il ritiro della patente di guida, visto che quando è stato controllato era alla guida di un’auto.

Infine sono stati controllati 65 veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al codice della strada.