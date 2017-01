San Camillo, Vitellio (Pd) polemizza con la Consulta popolare

È decisamente polemico nei confronti della Consulta popolare Luigi Vitellio, segretario provinciale del Pd, dopo la protesta di sabato mattina a Camacchio per la presunta disponibilità del San Camillo ad ospitare migranti al terzo piano, finora rimasto vuoto.

“Il comitato, nel corso di questi anni – scrive Vitellio in una nota – ha ottenuto un grande risultato: lasciare vuoti spazi dell’Ospedale. Spazi che apprendiamo da un’indiscrezione giornalistica potrebbero essere destinati per far fronte all’esigenza della politica dell’accoglienza invece che essere destinati per il loro scopo: la pediatria. Abbiamo sempre creduto nella pediatria e continueremo a lavorare affinchè si realizzi, non contro qualcuno ma per la comunità di Comacchio. Ritengo – aggiunge Vitellio, in questo trovandosi implicitamente d’accordo con la posizione già assunta dal sindaco Marco Fabbri – che sia arrivato il momento di superare il ricatto di questa minoranza che impedisce di dare piena attuazione al piano provinciale sanitario. Mi permetto solo di far notare che chi oggi grida per difendere gli interessi dei comacchiesi ha negato un diritto alla propria comunità. Adesso riempiamo quegli spazi, con i servizi che da tempo erano previsti per il bene non solo dei comacchiesi ma di tutto il sistema sanitario provinciale”.