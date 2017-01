Riprenderanno martedì le lezioni alla scuola di Renazzo

Renazzo. Mercoledì scorso, nell’aula magna della scuola media,il sindaci Fabrizio Toselli, con l’assessore Cinzia Ferrarini e il dirigente dell’area tecnica Fabrizio Magnani, ha incontrato la comunità renazzese per fare il punto sui lavori di miglioramento sismico in corso alla primaria di Renazzo durante la pausa natalizia dalle lezioni.

Il primo stralcio prevede gli interventi ritenuti più efficaci al primo piano dell’edificio, con il rafforzamento di alcune pareti attraverso armature metalliche, che va ormai completandosi, e una cerchiatura metallica esterna all’ultimo piano: la conclusione è fissata per il 5 febbraio.

Per permettere la chiusura di specifici interventi e la successiva pulizia, il rientro degli studenti è previsto martedì 10, mentre i restanti interventi proseguiranno nella fascia oraria dalle 14 alle 22, per non interferire con lo svolgimento dell’attività scolastica e per garantire la massima sicurezza.

Tutti gli alunni che frequentano il tempo pieno, il doposcuola e il posticipo verranno trasportati nel pomeriggio alle medie. Unica modifica il trasferimento per la prima settimana di lezioni della 5ª A e della 5ª B nei laboratori delle medie secondo il consueto orario (8-13.30 fino a giovedì e 8-13 venerdì) per terminare gli interventi di rinforzo e la tinteggiatura delle pareti delle due aule all’ingresso.

Prossimo obiettivo: l’efficientamento dei percorsi di messa in sicurezza. Mentre il questo 2017 il massimo impegno sarà profuso per attivare l’iter per la realizzazione della nuova scuola, che abbiamo inserito nel piano triennale dei lavori pubblici per quest’anno e per cui puntiamo a liberare l’avanzo a finanziamento dell’opera.