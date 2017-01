Da lunedì partono tre importanti cantieri a Cento

Da lunedì 9 gennaio partiranno tre importanti cantieri a Cento che riguarderanno la Pinacoteca, la via Provenzali e la chiesa di San Sebastiano (a Renazzo).

Lunedì 9 e martedì 10 gennaio saranno eseguiti lavori di scavo per indagini geologiche presso la pinacoteca di Cento, sia sul lato di via Matteotti, sia sul lato di via Ugo Bassi. Il cantiere sarà operativo dalle 8 di lunedì alle 18 martedì. Sono previste dunque alcune modifiche alla viabilità con l’istituzione di una strettoia asimmetrica in corrispondenza delle opere di scavo in via Ugo Bassi nei pressi della Chiesa di San Biagio e il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Matteotti all’altezza dei civici 16 e 18, con la soppressione temporanea dell’area di carico e scarico merci.

Prenderanno il via anche i lavori di ripristino strutturale post sisma alla chiesa di San Sebastiano di Renazzo, che si protrarranno fino al 31 dicembre 2017 e che interesseranno parte della piazza F. Lamborghini e del sagrato dell’edificio religioso. Il mercato settimanale verrà quindi delocalizzato e i banchi attualmente ubicati in piazza F. Lamborghini verranno spostati in via Bagni, dove, nelle giornate mercatali, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Renazzo e l’asilo Angelo Custode, saranno istituiti un divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli eccetto i veicoli degli espositori e un divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

Infine, in via Provenzali, all’altezza del civico 3/1, inizieranno i lavori di ripristino di un immobile danneggiato dal sisma, con la necessità di posizionare sulla via una gru edile a torre, si rende necessario. Saranno dunque introdotte delle modifiche alla viabilità fino all’8 giugno: divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 6/d e il civico 2 (fino a congiungersi con il cantiere seguente); strettoia asimmetrica lungo tutta l’area del cantiere; divieto di circolazione stradale per i ciclisti (in direzione di marcia centro-piazza Guercino) ciclisti con bici a mano sotto il portico. Mercoledì 11 gennaio dalle 6 alle 21, nel tratto di via Provenzali compreso tra piazza Guercino a via Malagodi, sarà istituito un divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli, per consentire il montaggio della gru nel cantiere. A seguito dell’interdizione al traffico della strada, in via Guercino, nel tratto tra via Bonzagni e via Matteotti/via Provenzali, sarà istituito un divieto di circolazione stradale per tutti i veicoli eccetto residenti – titolari di uffici – attività commerciali – fornitori: i veicoli giunti all’intersezione con via Provenzali dovranno proseguire diritto in piazza Guercino – via Campagnoli; quelli provenienti da via Matteotti giunti all’intersezione con via Guercino/via Provenzali dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in piazza Guercino – via Campagnoli quelli che dovranno accedere o uscire dal Borgo del Ghetto, compatibilmente all’effettuazione dei suddetti lavori, potranno percorrere la via Provenzali nel doppio senso di marcia a passo d’uomo e adottando tutte le cautele al fine di garantire l’incolumità degli utenti della strada. Nel caso di uscita dal Borgo dovranno dare la precedenza a tutti gli altri mezzi e dovranno svoltare a sinistra in piazza Guercino – via Campagnoli. Infine, contestualmente all’uscita del veicolo dal cantiere, che per motivi di ingombro, avverrà utilizzando Corso Guercino, nel senso di marcia opposto, sarà interdetta la circolazione stradale a tutti i veicoli. La viabilità sarà regolata manualmente attraverso idonei incaricati.