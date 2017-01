Casette di Natale “belle ma scomode”

di Mattia Vallieri

Esteticamente belle ma scomode e poco pratiche. Arriva una bocciatura (o una promozione a metà) da parte dei commercianti alle casette di Natale sorte per la prima volta quest’anno nel listone di piazza Trento e Trieste.

Così se da un punto di vista puramente estetico i pareri sono stati pressoché tutti quanti positivi, allo stesso tempo i negozianti hanno bocciato all’unisono la novità per motivi di scarsa praticità e funzionalità rispetto alla vecchia galleria natalizia. “Il comune aveva ragione nel dire che le casette avrebbero dato un tocco di classe alla piazza e come immagine è sicuramente più bella dello scorso anno ma la praticità in questo modo è nettamente peggiorata” afferma Gianni Orlandini presidente del Consorzio Festa del Regalo.

Un peggioramento che è costato molto in termini economici secondo Orlandini: “Quest’anno è stato il punto più basso della nostra attività che dura da 28 anni – afferma il presidente del Consorzio -. Abbiamo pagato a caro prezzo sia la diminuzione di spazio che la mancanza di copertura”. Proprio l’assenza della copertura ha trovato molti commercianti scontenti ad iniziare ad esempio da Isabel e Paolo Tagliani: “Possiamo dire di essere stati abbastanza fortunati dal punto di vista climatico quest’anno anche se abbiamo dovuto chiudere qualche giorno a causa del vento forte che faceva volare i prodotti e questo non sarebbe successo se ci fosse stata la copertura”.

Mai l’opinione pubblica come ha preso la novità delle casette? “Al pubblico esteticamente è piaciuto ma molti di quelli che venivano da fuori Ferrara preferivano camminare sulla galleria che era meno dispersiva” sostengono concordi Isabel e Paolo Tagliani. Pensiero questo ripreso anche da Giulia Vallieri e Valentina Mantovani di ‘Armi e bagagli’: “Le casette di Natale ai visitatori come impatto visivo sono piaciute di più ma sia noi che loro abbiamo risentito della mancanza del passaggio centrale che ci ha portati un po’ fuori mano”.

Gianni Orlandini invece ritiene che “alla gente è piaciuta molto l’idea delle casette e la hanno apprezzata anche loro a livello estetico”.

Chi invece boccia totalmente la novità di quest’anno è la signora Doriana che gestisce il banco libri: “Non mi piacciono queste casette, sono scomode e servono sempre due persone per aprire e chiudere. Era meglio due anni fa con la galleria interna, adesso è più triste e non tutti i visitatori sono d’accordo che ci sia stato un miglioramento”.