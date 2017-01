Investito da un’auto, è in coma

Portomaggiore. È in coma, ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Cona, il 29enne investito da un’auto mercoledì pomeriggio a Portomaggiore.

L’incidente è avvenuto in via Delle Anime, dopo il sottopasso verso la zona artigianale di Portomaggiore, verso le 17,30. L’auto condotta da un 58enne, anche lui portato al Sant’Anna per via dello shock, ha travolto il 29enne, un cittadino del Pakistan ferendolo in gravemente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno trasportato la vittima all’ospedale con codice di massima gravità. I rilievi e la viabilità sono stati affidati alla polizia municipale dell’Unione Valli e Delizie.