Malata terminale decide di farla finita

Ha voluto farla finita ingerendo un cocktail di farmaci e attedendo la morte sul proprio letto. È stata trovata così, ieri attorno alle 18, una donna di 66 anni, malata oncologica in fase terminale che soffriva di stati depressivi.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la sorella, che non avendo da un po’ sue notizie ha allertato uno dei vicini chiedendogli di controllare la situazione. L’uomo si è così portato presso l’abitazione della 66enne, in via Bolivar a Ferrara, ed è entrato (la donna lasciava sempre la porta accostata) trovandola ormai priva di vita.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, e i carabinieri di Ferrara per gli accertamenti di rito.