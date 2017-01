L’Ariosto torna rivivere in Castello

Verrà riproposta per tutto il 2017, a partire da venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio, alle ore 15.30, nel Castello Estense di Ferrara la nuova visita animata L’Ariosto “Furioso” interpretata da Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, autore dei testi. L’opera è stata realizzata in veste brillante adatta agli adulti ma anche alle famiglie con bambini, per la presenza di eroine fantastiche, pupazzi e magie. Nei 500 anni dalla prima pubblicazione del suo poema teatrOrtaet ripercorre la vita dell’autore, mettendolo in dialogo con le persone storiche che hanno influenzato il suo lavoro e i personaggi fantastici a cui ha così efficacemente dato vita nei suoi versi.

Ricordiamo che ogni singola visita animata può essere seguita da un massimo di 50 spettatori, per cui è consigliata la prenotazione.

La vita dell’Ariosto nel Castello Estense

La visita animata ariostesca al castello Estense si affianca a quella dedicata a Lucrezia Borgia, che tanto gradimento ha riscosso tra i visitatori del castello nelle innumerevoli repliche proposte.

L’itinerario bio-bibliografico prende avvio dall’anno 1507, data della prima citazione del Furioso in una lettera che Isabella d’Este scrive al fratello cardinale Ippolito. Il poema doveva essere in cantiere già da qualche anno e Ludovico allieta la marchesa, prostrata dalla sua terza, difficile gravidanza (di Ferrante) leggendo qualche passo del manoscritto in elaborazione.

La licenza poetica, in un ideale congiungimento con la visita precedente, immagina già qui un confronto con l’altra primadonna, Lucrezia Borgia, duchessa d’Este, che comparirà di nuovo nel 1517, quando Ariosto si rifiuta di seguire il cardinale Ippolito in Ungheria e cerca quindi un altro padrone, trovando servizio presso il duca Alfonso, consorte di Lucrezia.

Altri momenti chiave della vita dell’Ariosto ripresi nella visita animata saranno il suo innamoramento per Alessandra Benucci, intorno al 1513 (in questa occasione lo troveremo a disquisire con due dei personaggi femminili del Furioso, Angelica e Bradamante sul potere delle donne) e l’ultimo periodo della sua esistenza quando, meno oberato da impegni diplomatici, si dedica con “furia” alla correzione linguistica e contenutistica della terza a ultima edizione dell’Orlando furioso.

Nel mezzo il “duello magico” tra la maga buona Melissa e Atlante per decidere il destino di Ruggero.

La biografia ariostesca raccontata dai due interpreti di teatrOrtaet si avvale di dialoghi incalzanti, costumi realizzati ad hoc (tra cui spiccano per ricchezza quelli di Melissa, fedelmente ricalcato dal quadro di Dosso Dossi e di Bradamante) e un nuovo itinerario di visita al castello Estense.

Informazioni e prenotazioni

Associazione Culturale teatrOrtaet tel: 324-6286197

E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it

Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it

Biglietteria Castello Estense

castelloestense@comune.fe.it www.castelloestense.it

tel. 0532 299233

TARIFFE VISITE ANIMATE

Intero Adulti: euro 12,00; Ridotto gruppi: euro 10,00 (min. 15 persone); Ridotto gruppi scolastici: euro 8,00 (minori di 12 anni)

INGRESSO CASTELLO

Ridotto euro 5,00; Ridotto scuole secondarie euro 3,00; Ridotto scuole primarie euro 1,00; Family: gratis un minore di 18 anni con un adulto pagante