Il pianista Giacomo Franci al Ridotto

Il pianista Giacomo Franci sarà protagonista del primo concerto dell’anno 2017 di Agenda Ridotto. Sabato 7 gennaio alle 17 eseguirà due Sonate di Beethoven: l’Op. 2 n. 1, al primo posto del suo catalogo, scritta nel 1795 in uno stile ancora molto vicino a Haydn, e la Sonata in Do minore “Patetica”. Di soli quattro anni successiva, è un pezzo davvero rivoluzionario e di grande impatto d’ascolto per l’intensità drammatica e la concezione dialettica della scrittura. La seconda parte del recital vedrà proposti due brani di estrema difficoltà esecutiva: il “Carnevale di Vienna” di Schumann (1840), fantasmagorica e rutilante suite in cinque movimenti collegati da temi comuni, e i “Tre Movimenti da Petruschka”. Nel 1921 Stravisnky li trascrisse per pianoforte dalle musiche dell’omonimo balletto, a beneficio del grande pianista Arthur Rubinstein.

Giacomo Franci ha studiato con Gaetano Gaeta e Giampiero Semeraro, diplomandosi all’Istituto Musicale Boccherini di Lucca. Vincitore di Borsa di Studio, ha studiato poi pianoforte alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo con Jean Fassinat e Aldo Ciccolini e direzione d’orchestra con Piero Bellugi e Gustav Kuhn al Teatro Comunale di Pisa. Nel 1998 Giacomo Franci ha debuttato alla Carnegie Recital Hall e la rivista “Musica” lo ha addirittura paragonato a Glenn Gould e Arturo Benedetti Michelangeli. E’ nato in Toscana e risiede a New York City dove alterna il concertismo, l’attività di compositore e l’insegnamento al Tribeca Music Studio.

Ingresso libero.