Bondi: contro la Forlì degli ex il primo scontro salvezza del 2017

Rispetto alla partita d’andata, quella d’apertura della stagione 2016/2017 vinta all’ultimo respiro per 73-72, l’Unieuro Forlì cambia le carte in tavola.

Il botto di capodanno la formazione romagnola lo compie in panchina, esonerando coach Garelli, artefice della promozione la stagione scorsa ed affidando il timone a Giorgio Valli, ex Basket Club Ferrara e l’anno scorso alla malcapitata guida della Virtus Bologna della prima storica retrocessione in serie A2.

Ora il campo: Forlì dovrà fare a meno del suo americano migliore, Wayne Blackshear, ai box già da tempo per un infortunio e che molto probabilmente verrà tagliato dai romagnoli per far posto ad un nuovo extracomunitario, non potendo permettersi ulteriori perdite di tempo in attesa di recuperarlo vista la critica situazione in classifica. Se così fosse, tuttavia, non sarà possibile effettuare movimenti di mercato prima del 23 gennaio. Questo lascia un certo sospiro di sollievo alla truppa di coach Trullo, dato che nel match del 4 ottobre l’ex Pistoia è stato il killer della Bondi con un finale di partita mostruoso ed i 30 punti finali messi a referto.

ROSTER

Come detto fuori Blackshear ed al suo posto arriva l’ex Tortona Davide Reati, guardia-ala che dovrà farne le veci per quanto possibile. Al momento, le statistiche non sono deludenti: 12 punti e 4 rimbalzi con il 40% da dietro l’arco.

Assetto che rimane invariato in cabina di regia, con Michele Ferri (6 pti e 2 ast), un’altra storica conoscenza del basket ferrarese, capitano dell’ex Mobyt Ferrara, a muovere i fili coadiuvato da Sebastian Vico (10 pti e 3 ast di media) nello spot di guardia.

Sotto canestro l’ala forte statunitense Jeffrey Crockett (15 pti e 9 rimbalzi a partita), chiamato in causa per trascinare i propri compagni ora più che mai ed il centro italiano Paolo Rotondo (8 pti e 5 rimbalzi), uno dei pochi ad essere confermati dalla promozione in serie A2.

Dalla panchina salgono Simone Pierich a cambiare le ali, Davide Bonacini e Francesco Paolin a prendere il testimone in cabina di regia e Francesco Infante a dare fiato sotto canestro.