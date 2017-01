Al Decathlon Ice Park nuove iniziative per il week end dell’Epifania

Continuano le iniziative al Decathlon Ice Park in piazza XXIV maggio. Il 5 gennaio, dalle 15 alle 19, per la gioia dei golosi, cioccolata calda gratis per tutti i bambini fino a 14 anni presso il Punto Ristoro “Nonno Umberto”.

L’8 gennaio dalle 15.30 invece tanta musica e divertimento con le Dogato Sisters and friends. Si tratta di un gruppo musicale, tutto al femminile, composto da nove donne unite da un unico grande intento: la passione per la musica che diventa solidarietà, visto che tutti gli incassi dei loro spettacoli vengono devoluti in beneficenza. Il gruppo è coordinato e diretto da Rossano Scanavini, e si avvale della presenza di alcuni friends, voci amiche che si uniscono al coro come quella di Andrea Molinari in arte Moli, Roberto Rimondi e Chiara Sandrini, giovane rivelazione del Sanremo Music Award. Il gruppo propone brani notissimi della musica italiana ed internazionale che certamente faranno cantare e ballare tutto il pubblico.

Il Decathlon Ice Park con la sua pista da sci e le discese in snow tubing, rimarrà aperto fino al 15 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino all’8 gennaio, mentre fino al 15 gennaio seguirà i seguenti orari: il 13 gennaio dalle 14.00 alle 20.00, il 14 gennaio dalle 10 alle 20 e il 15 gennaio dalle 9 alle 17.