Chioschi, bando pubblico per l’assegnazione di concessioni

Il Servizio Commercio comunica che è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ferrara il bando P.G. n 148727/2016 per le assegnazioni delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

Il bando rimarrà in pubblicazione fino al 31 gennaio 2017 e le domande dovranno essere presentate dal 1° febbraio al 2 marzo 2017.

Le domande saranno esaminate a partire dal 3 marzo 2017.

Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività artigianale, di somministrazione o di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dalla normativa di settore vigente. Le domande per l’assegnazione delle aree oggetto della presente selezione, complete di bollo, dovranno essere presentate mediante piattaforma informatica “SUAPFE”, reperibile sul sito del SUAP online della Provincia di Ferrara – Occorre andare alla pagina “Sportello Unico Attività Produttive

” per la presentazione delle istanze in via telematica. La presentazione delle istanze tramite Pec è quindi ammessa solo qualora tale piattaforma non sia accessibile o utilizzabile. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. Deve essere presentata una domanda per ciascuna concessione per cui s’intende partecipare alla relativa procedura di assegnazione. È consentito presentare più domande, fatta salva la destinazione d’uso della singola area pubblica. La domanda può essere presentata dall’affittuario dell’azienda o di un ramo di essa, purché il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione. Nel caso in cui l’affittuario risulti assegnatario della concessione, il proprietario della concessione stessa perde il diritto ad ottenere la re-intestazione del titolo alla scadenza del contratto di affitto.

Per informazioni contattare Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico – Ufficio Cosap – Via Boccaleone, 19 – Ferrara – Tel. 0532 419 928 – 958 – 922 Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì dalle 15 alle 17.

Pagina internet del Comune di Ferrara con informazioni dettagliate e modulistica: http://servizi.comune.fe.it/ 8210/bando-pubblico-per-l- assegnazione-di-concessioni- di-aree-pubbliche-chioschi