La Camera di Commercio sbarca su Twitter

Da oggi c’è un modo in più per essere informati sull’informazione economica e statistica della provincia di Ferrara: seguire l’account ufficiale della Camera di commercio su Twitter (@cciaa_fe). Già presente sul web con il consultatissimo sito www.fe.camcom.it (oltre 400.000 visitatori diversi nel 2016, più 3,6% rispetto al 2015), l’Ente di Largo Castello approda, dunque, anche sul social media Twitter, consentendo a tutti i cittadini ed alle imprese interessate di seguire in tempo reale, dal proprio smartphone o computer, aggiornamenti e approfondimenti sui dati socio-economici del nostro territorio attraverso infogrammi dinamici, immagini, testi e grafici in schermate che contengono informazioni immediatamente disponibili e facili da leggere.

“L’account della Camera di commercio – ha spiegato il suo presidente, Paolo Govoni – è uno strumento ulteriore per interagire in maniera quotidiana con operatori e imprese, che spesso, prima di investire, si trovano a dover valutare elementi tra loro anche molto eterogenei. Nella società contemporanea – ha proseguito Govoni – l’informazione statistica ha assunto un ruolo centrale: è però necessario che essa risponda a precisi requisiti di qualità, tempestività, correttezza, confrontabilità e che, soprattutto, sia riferibile ed utilizzabile ai vari livelli di disaggregazione territoriale locale”.

Frutto di una intensa attività di ricerca svolta dal Centro Studi della Camera di commercio, che estrapola una ingente mole di dati inerenti caratteristiche e performance delle imprese locali, Twitter diviene, dunque, strumento determinante per rendere conoscibili le dinamiche e le modificazioni strutturali in atto nel sistema imprenditoriale provinciale, fungendo da utile riferimento per eventuali politiche di intervento. Una preziosa “miniera” informativa (con un dettaglio che, per gran parte dei dati, è esteso anche al livello comunale), alla quale attingere per conoscere ed aggiornare una serie di fenomeni estremamente ampi e diversificati, spesso ricchi di curiosità: dalla demografia delle imprese agli aspetti più specifici legati all’imprenditoria straniera; dai dati sull’interscambio commerciale con l’estero delle nostre imprese (import-export) a quelli sulla struttura commerciale-distributiva per le varie tipologie di esercizi; dalla movimentazione e struttura della popolazione all’andamento del mercato del lavoro, fino alla panoramica sui singoli settori di attività economica (agricoltura e pesca, turismo, credito, edilizia, ecc.).