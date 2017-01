La Befana pronta a inaugurare il nuovo anno sportivo

Presentata ufficialmente lo scorso 28 dicembre la “Befana dello Sport”, che dal 1990 inaugura l’anno sportivo ferrarese con un momento di sport, spettacolo e divertimento all’insegna della solidarietà, ha già caldi i motori per la 26^ edizione che si svolgerà al Pala Hilton Pharma di piazzale Atleti Azzurri d’Italia il prossimo 5 gennaio, con inizio alle 20 (alle 19 verranno aperti i cancelli del palazzetto).

Assicurati divertimento e spettacolo per grandi e piccoli, con la presenza straordinaria di Andrea “Sax” Poltronieri che aprirà la manifestazione assieme all’esibizione degli alunni della scuola primaria “G.Bombonati”, novità di quest’anno che si è potuta attuare grazie al consenso espresso verso la manifestazione del dirigente scolastico Massimiliano Urbinati che l’ha definita “fiore all’occhiello della Città”.

Si presenteranno dunque al pubblico del Palasport gli atleti dei maggiori gruppi sportivi

ferraresi a cui si uniranno sette momenti di spettacolo curati dalle associazioni sportive del territorio, scelte dal comitato organizzatore.

Tutti i piccoli partecipanti alla “Befana dello sport” riceveranno l’immancabile calza di dolciumi (offerta dal gruppo Despar) e all’ingresso troveranno i banchetti promozionali allestiti delle associazioni sportive, che potranno così informare sulla loro attività e offrire gadget.

L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà destinato interamente in beneficenza, come fin dalla prima edizione. Questo ha portato ad una raccolta che dal 1990 ad oggi è di oltre 125mila euro. Quest’anno il ricavato servirà ad aiutare “Il Mantello”, l’emporio solidale di Ferrara. All’ingresso per gestire queste operazioni, ci si avvarrà, come da diversi anni, dei ragazzi della associazione di volontariato Lo Specchio onlus.

Torna anche la “Befana all’incontrario”: ai piccoli partecipanti verrà chiesto di portare con se un giocattolo ormai non più utilizzato (in buono stato di conservazione), per dare vita ad una grande operazione di “befana all’incontrario”; la gestione sarà curata da Vola nel Cuore onlus che ridistribuirà al meglio i giocattoli, in particolar modo per sostenere la propria intensa attività di supporto alle popolazioni, specie ai bambini, delle zone colpite dal sisma nel Centro Italia, con particolare riferimento ai comuni di San Severino Marche e Norcia.

La Befana dello Sport è inserita nel calendario eventi di “Capodanno a Ferrara” e “Natale è in Centro a Ferrara”; in questo modo anche le varie associazioni sportive partecipanti all’evento hanno potuto partecipare alla vendita dei biglietti della Lotteria di Ferrara, il cui ricavato in parte viene trattenuto dalle associazioni stesse per la loro attività istituzionale. L’estrazione degli importanti premi si svolgerà domenica 8 gennaio alle 17 presso il Fideuram Christmas di piazza Trento Trieste e verrà data comunicazione sui principali media cittadini.