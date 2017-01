Arriva la Befana, Ferrara l’aspetta in piazza e al Castello

Sono tanti gli eventi in programma nella città di Ferrara per festeggiare l’Epifania, e il suo simbolo più conosciuto: la Befana. Giochi, musica e divertimenti attendono infatti bimbi e famiglie in centro storico venerdì 6 gennaio.

Il primo evento è quello della “Befana in piazza”, organizzato anche quest’anno dalla Contrada di San Paolo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale: una festa per tutti i bambini che, venerdì 6 gennaio, vorranno attendere l’arrivo della Befana in piazza del Municipio. L’iniziativa è a partecipazione gratuita. Il programma prevede il via alle 16 con balli e canti della baby disco; alle 16,30 appuntamento con i “Pagliacci del cuore”, mentre alle 17,30 arriverà la Befana in persona che distribuirà gratuitamente calze piene di dolciumi a tutti i bambini presenti. Alle 18,30 all’inizio di corso Porta Reno (sul retro della Torre dell’Orologio) il tradizionale ‘Rogo della vecchia’ a conclusione della festa

Gli altri eventi sono previsti in un altro luogo simbolo della città: il Castello Estense, che venerdì sarà visitabile con orario prolungato, dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.45), e sono in programma visite guidate alla dimora estense ed alla mostra “L’arte per l’arte: da Previati a Mentessi a Boldini a De Pisis” alle 11, 12, 14 e 15. Sempre venerdì 6 gennaio alle 15.30 è prevista una visita guidata animata al Castello Estense dal titolo ‘L’Ariosto Furioso’. L’iniziativa (a pagamento) è a cura dell’Associazione TeatrOrtaet, che in occasione dei 500 anni dalla prima edizione dell’Orlando Furioso, dedica a Ludovico Ariosto visite animate che si svolgono come rappresentazioni teatrali itineranti nelle suggestive sale del Castello Estense. E’ necessaria la prenotazione al numero di telefono 0532 299233 o via mail all’indirizzo: castelloestense@comune.fe.it.

Alle 16 è, invece, in programma l’iniziativa ‘La Befana al Castello Estense’, divertente visita giocata per bambini dai 5 ai 10 anni. Al termine del percorso guidato attraverso le sale, sarà organizzato un laboratorio creativo per costruire insieme la calza della Befana. (Iniziativa a pagamento: 5 euro a partecipante, a cura di Itinerando. E’ necessaria la prenotazione al numero di telefono: 0532 299233).

Dalle 15 appuntamento con la Befana al Centro Sociale “Il Barco” (via Indipendenza, 40). Durante la giornata verrà consegnata una calza ai bambini, donata dal Centro Sociale e dal Circolo Buontemponi. In programma animazioni, balli, magia e giochi. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Parrocchia San Pio X e il Comitato “VivaBarcoViva”. L’ingresso è libero.

Alle 16 invece, nella saletta del condominio ‘Il Quartiere’ (via Pietro Lana 1, Ferrara – zona Foro Boario), è in programma la ‘Tombola della Befana’ con giochi, intrattenimento musicale con il Piano Bar di Andrea Parise e con i ballerini di Tango Te.

Negli spazi dell’Aeroporto, infine, la Befana arriverà, anziché sulla tradizionale scopa, calandosi con un paracadute: l’appuntamento è per tutti – tempo permettendo – a partire dalle 14,30.