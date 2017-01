Festività e controlli, Polizia di Stato a tutto campo

In occasione delle festività natalizie e di fine anno, il lavoro della Polizia di Stato si è notevolmente intensificato per fronteggiare il consueto aumento dei flussi turistici tanto in città quanto in provincia. Un lavoro ‘certosino’ che ha impegnato tutto il personale nel passare al setaccio strade, esercizi pubblici e commerciali, luoghi di aggregazione, strutture ricettive e obiettivi ritenuti a rischio per possibili azioni terroristiche.

In particolare sono stati intensificati i servizi di vigilanza negli scali ferroviari e sulle arterie di maggior traffico veicolare e, al fine di prevenire il compimento di azioni criminose, è stato indispensabile elevare al massimo la vigilanza a istituti bancari, uffici postali, centri commerciali e altri esercizi a rischio in relazione alla maggiore circolazione di denaro e merci, alla maggiore giacenza di liquidità nonché al trasferimento di valori e preziosi.

Una specifica attenzione è stata riservata all’attività di contrasto delle rapine e dei furti in abitazione, considerato che molte case sono state lasciate incustodite, per periodi più o meno lunghi. Nell’ambito di tale attività il personale ha effettuato posti di controllo sulle principali vie di comunicazione e di accesso ai centri abitati, controllando inoltre auto e persone sospette nelle aree di parcheggio dei supermercati e degli istituti di credito. L’attività ha riguardato anche i controlli agli esercizi pubblici, ai luoghi ritenuti abitualmente frequentati da pregiudicati, e a soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

Nel periodo delle festività la Polizia Stradale ha intensificato i controlli utilizzando 96 pattuglie, rilevando 20 incidenti e contestando 356 infrazioni al Codice della Strada. Inoltre sono state identificate 696 persone, 5 delle quali indagate (una per fuga e omissione di soccorso e altre 4 per guida in stato di ebbrezza).

Il dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale ha intensificato i controlli sulla fabbricazione, detenzione e commercio di prodotti esplodenti in genere e in particolare di giocattoli pirici.

In particolare, l’Ufficio Armi ha effettuato un controllo a due armerie e i relativi depositi, per la verifica della regolarità delle armi ed esplosivi e la presenza di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici. Due le denunce – per detenzione illegale di arma e per esportazione illegale di armi da sparo – e 17 gli avvii di procedimento amministrativo diniego-revoca porto di fucile per mancanza dei requisiti.

L’Ufficio Licenze ha controllato 20 esercizi commerciali con somministrazione alimenti e bevande, preziosi e sale da gioco Vlt e New Slot. In questo ambito un bar è stato sanzionato per la mancanza delle tabelle obbligatorie Tulps (308 euro), un negozio con licenza di commercio preziosi è stato sanzionato per mancata tenuta dei registri delle operazioni (308 euro), mentre una sala giochi gestita da cinesi è stata sanzionata per violazione all’ordinanza comunale per mancato spegnimento degli apparecchi da vincita in denaro nell’orario 13/15.30 (400 euro) e inoltre per mancanza di corsi per la Ludopatia di un operatore (3.333 euro, prossima sospensione della licenza del questore per 7 giorni). Sequestrati infine 15 kg. di esplosivo per la vendita di articoli pirotecnici scaduti e privi di omologazioni Ce, con sanzione amministrativa di 660 euro.

Le sanzioni amministrative elevate negli ultimi giorni dell’anno si aggiungono alle precedenti elevate nel corso del 2016 per una somma complessiva di 28.490 euro.

Il dirigente la Squadra Mobile ha potenziato i servizi di specifica competenza, in particolare di antirapina e di prevenzione dei reati contro il patrimonio in genere e dei furti nelle abitazioni, provvedendo anche a saltuari controlli alle persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e nei confronti di quanti fruiscono di benefici penitenziari o si trovino assoggettati a provvedimenti cautelari processuali. In quest’ultimo periodo tutti gli sforzi sono stati finalizzati per le indagini a carico dell’ignoto rapinatore seriale di panifici e negozi.

Una particolare attenzione è stata posta in relazione all’ulteriore intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza agli obiettivi ritenuti a rischio, innalzando il livello della prevenzione di possibili azioni terroristiche, condotte non solo con armi ed esplosivi, ma anche con strumenti e mezzi di uso comune. Al riguardo, il dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha in particolare monitorato gli obiettivi nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, sensibilizzando nel contempo il personale in servizio circa la necessità di mantenere costantemente elevato il livello di attenzione, adottando, in caso di situazioni sospette, le occorrenti misure di autotutela, procedendo secondo emergenza. Il dirigente della Digos ha poi ha impresso il massimo impulso all’attività info-investigativa al personale. In particolare sono state attuate dalla Digos attività di prevenzione e pattuglie esterne di vigilanza e monitoraggio di obiettivi sensibili, istituzionali e religiosi, con l’impiego di personale nell’arco delle intere giornate interessate dalle festività natalizie e di fine anno. Molta attenzione è stata rivolta ai centri di aggregazione delle varie etnie procedendo al controllo di 7 esercizi e 27 strutture ricettive con la contestuale verifica delle prenotazioni e delle persone alloggiate.