Ubriaco molto prima di mezzanotte: finisce fuori strada

Lagosanto. Era già ubriaco molto prima dello scoccare della mezzanotte. Così dopo aver preso la propria auto, attorno alle 19.30, è uscito di strada sulla Sp 15 “Rossonia” impattando poi contro un albero, senza coinvolgere fortunatamente altri mezzi.

È accaduto ieri a Lagosanto e sul posto si sono portati i carabinieri della locale Stazione, che hanno sottoposto l’uomo, un italiano di 37 anni, al test dell’etilometro, dal quale è emersa la positività all’uso di sostanze alcoliche. Per questo motivo il 37enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.