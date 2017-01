Progetti di Futuro

Durante le feste di Natale mi sono trovato a discutere di scuola, lavoro e carriera con alcuni amici che entro Febbraio devono iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di primo grado (la vecchia “scuola media”). In queste occasioni ho sentito dire molte cose discutibili riguardo alla scuola italiana e, viceversa, non ho quasi mai sentito esprimere valutazioni razionali ed informate su questo argomento. Permettetemi di raccontarvi alcune cose che forse non sapete e che forse vi possono tornare utili.

Il “buco nero” della scuola italiana

Come forse sapete, la scuola primaria italiana (materna ed elementari) viene guardata da quasi tutti gli studiosi del settore come una delle migliori del mondo. Ogni anno, decine di docenti di molti paesi molto più avanzati del nostro, come il Giappone e gli Stati Uniti, vengono a studiare il nostro modo di insegnare varie materie ai bambini di 6 – 10 anni frequentando appositi “stage” di alcune settimane presso le nostre scuole. Alcune scuole secondarie di secondo grado, come i Licei ed alcuni Istituti Tecnici, se la cavano altrettanto bene, producendo diplomati che riescono ancora adesso ad inserirsi senza difficoltà nel mondo del lavoro e che riescono a frequentare senza problemi l’università. In mezzo a questo panorama bucolico c’è il “buco nero” della scuola secondaria di primo grado. È qui che spesso la scuola italiana dà il peggio di sè stessa e che produce i maggiori danni.

Purtroppo, la “scuola media” è anche il punto in cui avvengono le cose più importanti in assoluto per la vita professionale e personale di un individuo. Infatti, è proprio sulla base di quello che si impara (e di quello che non si impara) durante questi tre anni che si sceglie quale scuola secondaria superiore frequentare (Liceo Scientifico o Scuola Alberghiera?). Questa scelta, a sua volta, condiziona le scelte universitarie (provate ad iscrivervi ad ingegneria dopo aver frequentato la Scuola Alberghiera, per esempio), la vita professionale e, di riflesso, quella personale di un individuo (orari di lavoro, vita famigliare, retribuzione, etc.).

Per evitare di fare le scelte sbagliate a 12 o 13 anni, è importante aver studiato bene le cose giuste nei tre anni precedenti. Soprattutto, è importante aver maturato una “visione del mondo” ampia e realistica ed aver maturato fiducia nelle proprie capacità di affrontare i problemi. Sono questi i “risultati didattici” che dovrebbero davvero interessare un genitore.

La questione della “droga a scuola”

Per alcuni genitori, invece, la preoccupazione principale sembra essere legata alla possibile presenza di “droga” a scuola. A questo proposito va detto che la presenza di droga nelle scuole secondarie di primo grado, anche se è stata effettivamente riscontrata in alcuni casi, è ancora un fenomeno rarissimo in Italia. In particolare, a Ferrara non risulta che “circoli” davvero nessun tipo di “droga” all’interno di nessuna delle scuole medie inferiori della città. Ciò che circola, in quantità industriale, sono le chiacchiere allarmate dei genitori.

Al giorno d’oggi è relativamente facile per chiunque (anche per un bambino di 11 anni) trovare ed acquistare “droga” (che poi è quasi sempre marijuana) sul mercato nero ma questo tipo di commercio si svolge quasi sempre all’esterno delle scuole: in strada, nei parchi pubblici, nei pressi dei centri commerciali e via dicendo.

Preoccuparsi della “droga a scuola” è poco realistico e – soprattutto – è fuorviante: vi distrae dai veri problemi che dovrebbero essere affrontati. La droga non è un nemico che voi possiate sconfiggere iscrivendo vostro figlio in una scuola invece che in un altra. Dato che è un problema che voi non potete risolvere in questo modo, non dovrebbe nemmeno entrare in una discussione sul tema della scuola. La vostra attenzione dovrebbe essere focalizzata su altri problemi: quelli “veri”, quelli che voi potete e dovete risolvere con una scelta razionale.

Convivere con la diversità

Un altro pseudo-problema è quello della diversità. Dato che si tratta di “scuola dell’obbligo” è inevitabile che nelle varie classi delle scuole secondarie di primo grado siano presenti anche molti studenti con difficoltà più o meno accentuate: stranieri che non parlano l’italiano, ragazzini con handicap fisici e mentali, ragazzi con problemi psicologici e comportamentali e via dicendo.

A questo non c’è scampo. Non esiste praticamente nessuna scuola (nemmeno tra quelle private) che sia in grado di fornire quel panorama umano “tutto bianco, tutto perfetto” che tanto rassicura i genitori (specialmente quelli più tradizionalisti e più classisti). Anche in questo caso, quindi, si tratta di un “problema” a cui, in realtà, non c’è soluzione e di cui non dovreste occuparvi. Non si può evitare che i nostri figli siano costretti a misurarsi con la realtà. La realtà li aspetta comunque al varco, là fuori, e l’unica cosa che li può salvare dai guai è arrivarci preparati. In questo senso, la scuola italiana (per fortuna) è davvero “scuola di vita” e fornisce molte occasioni di apprendimento che dovrebbero essere còlte con entusiasmo, non evitate.

Italiano

I problemi veri sono altri. Il primo ed il più grave problema, in assoluto, è la scarsissima padronanza della lingua italiana che affligge gran parte dei ragazzini al giorno d’oggi. Non è una nostra impressione: sono stati fatti studi appositi su questo tema negli ultimi vent’anni e si è “scoperto” che le ultime generazioni leggono davvero molto di meno, scrivono davvero molto male e comunicano davvero in modo molto più frammentario ed approssimativo. Si è anche accertato che la colpa di questo vistoso calo di rendimento è davvero dei “soliti sospetti”: i videogame. I giochi elettronici sottraggono una enorme quantità di tempo allo studio ed alla vita “vera”, producendo intere generazioni di semi-analfabeti incapaci di mantenere la concentrazione per più di qualche minuto (e ve lo dice uno che di mestiere sviluppa software anche per l’industria dell’intrattenimento).

La scuola ormai può fare poco a questo riguardo. Ha già fatto molto, per molto tempo, ed i margini di miglioramento sono ormai molto scarsi. Per questo sta diventando sempre più importante che la famiglia si faccia carico di questo problema attraverso una attenta supervisione degli studenti (compiti a casa, questi sconosciuti..) ed attraverso varie attività integrative (corsi di giornalismo e di scrittura creativa, per esempio).

Sapersi esprimere in modo corretto ed efficace non è un “bonus” che può interessare solo i migliori della classe, cioè quelli che ambiscono ad un carriera di prestigio. La lingua italiana è lo strumento che permette di accedere al resto dell’educazione scolastica ed a qualunque altro tipo di informazione. Senza di essa non è possibile studiare ed apprendere niente altro (almeno, non in Italia…). Si resta tagliati fuori dal mondo del lavoro e dalla vita sociale. Dal punto di vista professionale, non saper leggere ed interpretare un testo scritto nella propria lingua madre è come essere ciechi (con l’importante differenza che i ciechi possono contare sulle liste di assunzione riservate mentre gli analfabeti possono solo cercare alloggio sotto un ponte).

Matematica

Quasi sempre le scuole medie sono anche la prima occasione di incontro con la matematica “vera”, cioè quell’insieme di abilità di calcolo e di manipolazione di simboli che và al di là del semplice “far di conto”. Quasi sempre questo primo incontro si trasforma subito in un assoluto, radicale, viscerale rifiuto di questa materia. Le conseguenze di questa “allergia” sono devastanti: senza una vera padronanza delle principali tecniche matematiche, è impossibile seguire quei percorsi di studio che danno davvero accesso ad un lavoro stabile e ben pagato (medicina, ingegneria, fisica, chimica, etc.). Senza matematiche si resta condannati ad un mondo di “seconde scelte”, ai suoi lavori precari ed ai suoi stipendi miserevoli.

Questa dovrebbe essere una delle principali preoccupazioni dei genitori che devono iscrivere i figli alle scuole medie: evitare a tutti i costi che il loro primo incontro con la matematica si trasformi in uno “scontro frontale” che possa distruggere la loro vita professionale e, di conseguenza, quella personale.

L’orientamento scolastico

Di fronte a queste scelte alcuni genitori chiedono aiuto alle maestre (nel passaggio elementari-medie) od ai professori (nel passaggio medie-liceo). Purtroppo, anche questo è un errore.

Gli insegnanti delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado non hanno nè la preparazione tecnica (psicologia, piscometria, etc.), nè le conoscenze pratiche (Cosa si studia davvero in un istituto tecnico? Cosa fa di mestiere, per davvero, un perito chimico?), nè il tempo necessari per conoscere abbastanza bene lo studente e per poterlo consigliare in modo adeguato (test psicometrici, colloqui, etc.).

In Italia sono rarissimi gli specialisti di orientamento scolastico ed a Ferrara sono del tutto assenti. Di conseguenza, non c’è scampo: la responsabilità di raccogliere e valutare le informazioni, di fare le dovute analisi e di consigliare i ragazzini nel modo più opportuno può ricadere solo sulla famiglia.

Non si impara a “fare il genitore” per “infusione divina”. Almeno, non si imparano in questo modo i dettagli che servono per consigliare un percorso di studi e di carriera ai propri figli. Non si impara nemmeno “parlando” con questo o quell’altro presunto “esperto”. L’unico modo di raccogliere informazioni attendibili e di fare scelte non devastanti consiste nello studiare. Si, proprio studiare: andare in libreria, scegliere un paio di libri alla volta, leggerli, sottolineare, riflettere, parlare con il consorte, poi tornare in libreria e ricominciare, fino alla fine dei giorni.

Studiare non è un problema dei vostri figli. Non “avete già dato”. È un problema che riguarda voi prima che loro. È qualcosa che voi dovete fare per loro, perché loro ancora non sono in grado di farlo e perché loro pagheranno il prezzo della vostra prigrizia e delle vostre scelte scellerate.

Fatevi un piacere: collegatevi ad Internet e cominciate a cercare informazioni. Cominciate con “le dieci lauree che danno davvero un lavoro” e camminate a ritroso nel percorso scolastico fino al passaggio elementari-medie e medie-superiori. Sono sicuro che saprete trovare ciò che vi serve.

Alessandro Bottoni