Un anno di emozioni “A Coda Alta”

Carissimi, è di nuovo Natale e un altro anno è passato… un anno che abbiamo vissuto intensamente insieme ai nostri amici felini.

Ogni giorno è stato pieno d’emozioni, positive e negative. Tantissimi sono i mici che abbiamo visto uscire dalla porta del gattile nel loro nuovo trasportino per iniziare la loro nuova vita in famiglia. Tantissimi, purtroppo, sono i mici che sono volati via, lasciando nei nostri cuori ricordi indelebili. Ma quello che è importante è che a tanti, tanti, ma proprio tanti, siamo riusciti a dare dignità: per alcuni è stata un’adozione in una famiglia; per altri una morte dignitosa che altrimenti sarebbe avvenuta in mezzo ad una strada; per altri ancora, come per i mici che ancora non sono stati adottati, la possibilità di vivere amati e rispettati in una famiglia che non è quella classica ma è quella del gattile, che però è già qualcosa; per altri la possibilità di vivere nella loro libertà ma seguiti e tutelati, come per i mici delle numerosissime colonie feline. E tutto questo è stato possibile grazie a VOI.

Vogliamo ringraziare veramente, col cuore, tutti coloro che in quest’anno hanno risposto ai nostri vari appelli di richiesta aiuto che sono sempre numerosi e frequenti ma a cui avete sempre aderito in maniera grandiosa, dimostrandoci un affetto che ci imbarazza.

Grazie per il cibo donato ai gatti del gattile e ai mici delle colonie feline; per i cibi specifici necessari ai nostri felini incontinenti; per il materiale per la pulizia; per le coperte, gli asciugamani, i vestiti vecchi: se i nostri mici hanno qualcosa di caldo d’inverno e di leggero d’estate nelle loro cucce è grazie a voi!

Un grazie particolare per le lavatrici donate che sono state fondamentali! Grazie anche per i vari microonde, bilance pesa bambini, sedie di plastica, giornali vecchi, tiragraffi, cucce, trasportini, lettiere, cuscini, medicinali ecc: in questo senso, vogliamo fare un ringraziamento speciale a tutte quelle persone che, nel momento della perdita del proprio gatto, hanno pensato di donare le cose che gli appartenevano ai mici del gattile..vi abbracciamo forte.

Grazie a tutti coloro che hanno donato ai nostri numerosi banchetti nei vari centri commerciali e negozi di articoli per animali della città!

Grazie a tutti coloro che hanno acquistato ai nostri mercatini periodici e a tutti quelli che hanno donato materiale (abbigliamento, oggettistica ecc) da vendere: se ai nostri mercatini ci sono tante belle cose è perché voi ce le avete donate! Tutto ciò vale anche per il nostro Salotto Gattofilo! La vostra partecipazione e il vostro supporto a queste iniziative è fondamentale, come anche per i diversi eventi che abbiamo fatto, ad esempio la Festa del Gatto e la Festa del Gatto Nero!

Un sentito grazie va quindi ai quotidiani di Ferrara che hanno sempre dato la massima visibilità e attenzione ai nostri eventi, così come agli appelli più urgenti: la risonanza che avete dato al nostro operato e alle nostre emergenze è stato fondamentale e impagabile!

Un doveroso ringraziamento va anche alla nostra amministrazione comunale e all’AUSL con cui collaboriamo assiduamente.

Uno speciale grazie a tutte le associazioni che ci hanno aiutato e supportato con iniziative di raccolta fondi come l’Associazione Culturale Mondo Animali, Enpa Ferrara per le numerose donazioni in cibo e G.A.T.A. per il fondamentale sostegno. Grazie ai vari esercizi commerciali che espongono i nostri salvadanai e che ci ospitano per le raccolte cibo e fondi.

Non possiamo dimenticare i nostri adottanti a distanza! E i nostri adottanti nella realtà! Grazie per aver aperto il vostro cuore e la vostra casa ai nostri adorati mici… grazie per aver capito che le nostre tante domande, la nostra diffidenza e la nostra preoccupazione erano solo amore… grazie per aver ascoltato i nostri consigli e per averci reso partecipi delle loro nuove vite mandandoci foto e notizie… siete speciali!

Infine, come non ringraziare tutti i nostri meravigliosi volontari? Immensamente grazie alle nostre insostituibili balie feline/stalli! Immensamente grazie ai nostri volontari “tuttofare”, così come a quelli dediti alle postazioni “mercatino/banchetti”! Immensamente grazie ai nostri volontari “staff web”, così come alle nostre fotografe per i nostri calendari 2017!

Infine, immensamente grazie ai nostri volontari “staff gattile” e un “bravissime!” alle nostre colleghe de “I gatti di Bea-A Coda Alta onlus” che si occupano dei mici bisognosi sul territorio di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, sono strepitose!

Ognuno di voi è stato speciale e fondamentale per aiutare i gatti in difficoltà della nostra città, non è retorica, è la realtà. Solo tutti insieme si può fare qualcosa di significativo e voi, tutti insieme, ci avete dato la possibilità di farlo.

Speriamo di non aver dimenticato nessuno, nel caso ci scusiamo e ringraziamo ancora!

I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE E DI UN 2017 PIENO DI GIOIA A TUTTI VOI, AMICI SPECIALI, DA PARTE DI TUTTI NOI!!!

I volontari di A Coda Alta-Gattile Comunale di Ferrara