Bce e aiuti di Stato a Mps e Pd

OGGETTO: aiuto di Stato per salvare MPS e PD

ascoltata la notizia, prima dai Tg e poi letta sui quotidiani di ieri – date le festività natalizie – degli “aiuti di Stato” autorizzati dalla BCE per salvare MPS e il PD, prima considerata un’operazione assolutamente inammissibile dall’UE e dalla Germania – salvo che per Deutsche Bank –

sono a chiederle se per caso la Carta costituzionale e l’art. 47 della 1° parte della stessa, valgono ancora qualcosa e, se sì, solo per una parte degli italiani o per tutti?

Non vorrei sbagliarmi ma la Corte non ha il compito di rappresentare i cittadini e garantire il rispetto da parte di tutti della legge fondamentale della Repubblica?

Sono, insieme alla mia famiglia, tra i “truffati” di una delle 4 banca dichiarate fallite nell’arco di 24 ore nonostante tutte le “porcherie” messe in atto per giungere a questa condizione – almeno per la banca che mi interessa: CARIFE – da Bankitalia e Consob. Porcherie ritenute insanabili, contrariamente a quanto sta avvenendo in queste ore per MPS e, con responsabilità civili e penali, nettamente superiori a quanto accaduto in CARIFE e nelle altre 3 banche malcapitate.

Porcherie ed azioni truffaldine poste in essere in occasione degli aumenti di capitale sociale a cui noi piccoli azionisti siano stati sollecitati, previa autorizzazione da Bankitalia e Consob, nonostante l’istituto viaggiasse già in acque più che turbolenti. E, per queste ragioni, ho inoltrato alla NUOVA CARIFE, presso Bankitalia, con lettera allegata, richiesta di risarcimento totale degli aumenti sottoscritti e in netto contrasto con quanto previsto dal MIFID e dall’art. 47 della nostra Costituzione. Ma, com’era prevedibile in un Paese che di ‘democrazia’, ‘correttezza’ e soprattutto ‘giustizia’ ha coniato solo le definizioni, non la sostanza, non vi è stata sinora neppure risposta.

Presidente, ho 67 anni e sono deciso a TUTTO pur di assicurare ai miei figli quanto iniziai, secondo le mie possibilità, a risparmiare molti anni fa.

Nel 1973, dopo un anno dal conseguimento della mia laurea, con la prima busta paga regolare che ricevetti, mi sono sentito a tutti gli effetti un “italiano” che contribuiva, secondo la Costituzione, al mantenimento del proprio Paese. E, da allora, pur accumulando anche debiti, ho sempre tenuto fede ai miei impegni di ‘contribuente’. Pagando anche quando era mio sacrosanto diritto come cittadino non pagare.

Nel 1978-79 il processo “Lockheed”, che aveva impegnato la Corte in modo particolare, causando ritardi nella risoluzione delle altre cause, essa si mise “in pari” nel 1988, con uno sforzo organizzativo eccezionale

Fu per caso quel processo, di cui l’unico a pagare fu il povero Ministro della Difesa, all’epoca dei fatti, l’On. Mario Tanassi, più grave di quanto sta avvenendo nel sistema bancario italiano e verso i risparmiatori turlupinati ed ingannati a tutti i livelli dai tanti avventurieri che hanno ormai ‘occupato’ il nostro sistema socio-politico, sentendosi padroni da poter fare e disfare a proprio piacimento?

Qualcuno, sia esso politico, magistrato o altro, si porrà mai la domanda: <ma cosa si dirà di me, dei miei comportamenti, degli artifizi a cui ho dato copertura, pur non condividendoli, per contribuire a gettare sul lastrico milioni di persone, tra 30 – 40 – 50 e più anni>, come avvenuto per la famigerata storia di “Banca Romana” e della altre che seguirono facendo saltare molte teste?

Nulla può codesta Corte mettere in atto, da subito, come per l’affare “Lockheed” e come avvenuto negli USA con gli autori dei titoli ‘subprime’, per ridare giustizia e serenità a tantissime famiglie, tra cui, diverse, attraversate da atti disperati? E, possibilmente, assicurare alle patrie galere quanti sentendosi super protetti si sono dedicati alle più squallide maialate dettate dalla cosiddetta “finanza creativa”?

Sig. Presidente la pazienza ha ormai raggiunto il culmine. E se un tempo le rivoluzioni e gli stravolgimenti societari le mettevano in atto i ‘giovani’, oggi saranno i ‘vecchi’ a non avere nulla da perdere e provare a salvare il futuro – o quello che ancora resta – dei nostri giovani. Anche e soprattutto dopo l’infelice affermazione di un Ministro della Repubblica, la cui carriera professionale-politica ha trovato terreno fertile da un’altra rivoluzione avvenuta in Italia e facilitata più per meriti di ‘appartenenza’ che per capacità personali.

Grazie dell’attenzione, se le sarà consentito di leggere questa mia e, sinceri auguri per un sereno 2017.

