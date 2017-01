Ginnastica artistica, tempo di bilanci in casa Pgf

Addio 2016, ben arrivato 2017 con il campionato italiano di serie A2 maschile che partirà il 25 febbraio a Torino. E’ tempo di bilanci per la ginnastica artistica ferrarese in casa Pgf. Partiamo da Montevarchi da cui i ragazzi della Palestra Ginnastica Ferrara sono tornati trionfanti con ben tre titoli nazionali di specialità. Protagonisti assoluti sono stati i ginnasti degli allenatori Dario Agostino e Gloria Guidetti. Giacomo Rossi è stato il mattatore della competizione laureandosi Campione Nazionale Senior di specialità al cavallo con maniglie e alla sbarra, conquistando inoltre una medaglia di bronzo alle parallele. La gioia più grande però arriva da Nico Olivieri che con uno splendido 13.10 diventa Campione Nazionale Junior alle parallele. Grande soddisfazione anche per Emanuele Menegozzo che porta a casa la medaglia d’argento al corpo libero diventando vice Campione nazionale.

Peccato per gli altri due ginnasti estensi Nicolò Brogni ed Emiliano Landiche a causa di alcuni infortuni hanno soltanto sfiorato il podio. Si ricorda anche il quarto posto ottenuto al campionato di A2 sfiorando il podio che avrebbe garantito la promozione. In campo femminile, la grandissima Elena Rivaroli si é confermata tra le ginnaste più forti d’Italia nella Specialità del volteggio classificandosi seconda nella Finale Nazionale di Civitavecchia, svoltasi ad inizio dicembre, con il punteggio finale di 13.850 sfiorando per poco lo storico bis, dopo la vittoria dell’anno scorso. Per la cronaca, infine, il 2016 si era aperto con la convocazione di Luigi Tagliavini tra i migliori 20 ginnasti d’Italia per l’Allenamento Collegiale Nazionale e relativo Test.

Le parole più belle le ha scritte Emanuele Menegozzo sulla sua pagina Facebook per sottolineare non soltanto i suoi successi, ma tutti quelli della Pgf. “All’apparenza sembra una semplice medaglia, un pezzo di ferro, che dietro però nasconde 15 anni di allenamenti – ha detto Emanuele Menegozzo, vicecampione nazionale al corpo libero -, molti cambiamenti tra cui un cambio di città e di palestra; un conflitto continuo contro tutte quelle incertezze, una marea di emozioni.. Dopo qualche anno ci siamo arrivati anche noi, e dico noi perché questo risultato va a tutte quelle persone che ad ogni caduta mi hanno dato una “pacca” sulla spalla dicendomi di andare avanti, a chi mi è stato vicino e lo fa ancora. La dedica va ad un amico che oggi non c’è più, ma continua a seguirmi dall’alto”. “Ci alleniamo tutti i giorni, fin da quando siamo piccoli – aggiunge Giacomo Rossi -, personalmente negli ultimi anni sto mantenendo i miei livelli, ci speravo ma non me l’aspettavo. Per fortuna sono riuscito a fare tutti gli esercizi come speravo. Ho sempre fatto ginnastica volentieri, non è mai stato un sacrificio ma un divertimento e finché sarà così continuerò. A Ferrara abbiamo un’ottima scuola come credo ce ne siano poche in Italia, nonostante la concorrenza di metropoli come Milano o Roma”. “Grande soddisfazione – dice Nico Olivieri -, dopo periodo molto lungo di allenamento non ho sbagliato la gara più importante. In finale ha fatto qualche piccola sbavatura, ma alla fine ho vinto”.