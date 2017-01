Coach Chimenti: “Il gruppo c’è, sono fiducioso”

Si chiude il 2016 in casa B.ethic Ferrara e coach Chimenti inquadra così questa prima parte di stagione: “Indubbiamente non abbiamo dato continuità nell’esprimere la nostra pallacanestro: il calendario, con i vari impegni e i turni infrasettimanali, non ci ha favoriti; inoltre non siamo mai stati al completo (a parte contro Marghera) a causa di acciacchi ed infortuni. Abbiamo perso contro Viterbo e Civitanova ma siamo stati comunque capaci di reagire nel migliore dei modi, vincendo partite importanti contro Alpo e in trasferta a Palermo. Stiamo cercando di mantenere un certo tipo di gioco e un’idea di pallacanestro.. difensiva; siamo un’ottima squadra in difesa”.

I presupposti per la seconda parte di stagione sono buoni: “Il gruppo c’è, gli aspetti positivi sono a venire”, prosegue coach Chimenti, “sono fiducioso. In questa pausa invernale, nonostante le influenze stagionali, la squadra sta rispondendo bene. Ci stiamo preparando al meglio per questa seconda parte di stagione”.