Festa di Capodanno blindata e controlli con i cani antisabotaggio

In vista della festa di Capodanno nel centro storico di Ferrara le forze dell’ordine hanno attivato misure staordinarie per garantire la sicurezza delle migliaia di persone che si riverseranno nel cuore della città. E dopo i fatti di Nizza e Berlino non mancano i dispositivi antiterrorismo.

Contro il rischio di attacchi con mezzi pesanti vi saranno barriere antisfondamento in new jersey nelle starde di accesso al centro, tra Cavour, Giovecca e Porta Reno, oltre al transennamento dell’intera zona della festa che avrà una decina di varchi d’accesso e controlli con il metal detector.

Nel pomeriggio di ieri, intanto, il personale della questura di Ferrara e del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna hanno effettuato alcuni sopralluoghi con l’impiego di cani antisabotaggio, con i quali è stata verificata l’eventuale presenza di esplosivi.

Tutte le forze dell’ordine saranno impegnate anche con forze speciali antiterrorismo, in divisa e in borghese, con ‘osservatori’ dall’alto pronti a intervenire in caso di emergenze e una sala operativa per coordinare il personale.