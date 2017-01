Chi ha affittato un pullmino, chi è andato in treno, chi ne ha approfittato per concedersi una breve vacanza in Puglia… Erano tanti i tifosi spallini che hanno sostenuto la propria squadra a oltre 700 km di distanza.

Ecco alcune foto e un video che immortalano i ferraresi al San Nicola durante la partita di serie B tra Bari e Spal finita 1 a 1.

Il coro biancoazzurro.