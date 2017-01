Ruba il bancomat alla zia e preleva 3mila euro

Codigoro. Furto aggravato, truffa e falsificazione di documenti. Dovrà rispondere di questi reati, commessi ai danni della propria zia, un giovane italiano di 20 anni, residente a Codigoro.

Il giovane è stato denunciato dai carabinieri di Codigoro a conclusione di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia di furto della derubata. Su di lui si è focalizzato subito l’interesse dei militari, che hanno accertato come avesse utilizzato in varie occasioni la carta bancomat rubata alla parente, prelevando ripetutamente da vari sportelli denaro contante per complessivi 3mila euro circa.

I carabinieri hanno anche sequestrato tre assegni provento di furto e successivamente contraffatti.