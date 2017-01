Grazie a chi ha curato il nostro caro Giovanni

Egregio Direttore,

Attraverso queste righe vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale del Delta di Lagosanto (FE) che hanno curato il nostro caro Giovanni Tomasi, recentemente scomparso.

Il nostro ringraziamento particolare va ai medici e agli infermieri del reparto di Day Hospital Oncologico, in particolare al primario Dott. Pier Luigi Ballardini che in modo speciale e per anni ha accompagnato Giovanni, donandogli fiducia nelle cure con alta professionalità ed umanità.

Vogliamo poi esprimere sentimenti di gratitudine a tutto lo staff medico-infermieristico dell’ Unità Operativa Lungodegenza P.A., in modo particolare al primario Dott.ssa Candida Andreati ed al Dott. Gianluca Serra.

Un grande grazie all’Associazione G.I.ME. Gruppo Italiano Mesotelioma ONLUS ed un ringraziamento veramente immenso e speciale al Prof. Luciano Mutti, responsabile per la Ricerca sul cancro all’Università di Salford e consulente onorario presso il Salford Royal University Hospital nel Regno Unito, per la sua professionalità, competenza e grande umanità, oltre che per la sua presenza e disponibilità al di là di orari e doveri propri del compito lavorativo: percorrere con lei l’ultimo tratto di strada del nostro caro Giovanni è stato per noi di grande aiuto e conforto.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che non sono citati in queste righe ma che sono stati vicini a Giovanni nel corso della malattia.

Di fronte al dolore a volte non sappiamo trovare una spiegazione: grazie a queste persone abbiamo sperimentato la presenza di un bene tangibile e concreto nella nostra Società, di cui spesso, invece, vengono troppo facilmente evidenziati aspetti negativi e malfunzionamenti. Questo ci dona speranza e ottimismo per il futuro.

GRAZIE

I familiari