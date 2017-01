Cento, “supercazzole” in consiglio

Cento. Un consiglio comunale degno di Amici miei, con tanto di supercazzole e Antani. È il poco lusinghiero giudizio che arriva dal gruppo consiliare Pd che registra l’assenza del sindaco Toselli e il vicesindaco Maccaferri “da solo nell’arena a tentare di dare risposte su temi che non conosce”. Lo stesso Diego Contri ha etichettato “un lungo, articolato e vuoto discorso del vicesindaco” citando “Amici miei” come se fosse “un tentativo di “supercazzola” al consiglio comunale”.

E si “surreale” ci sarebbe stata anche la delibera approvata “all’ultimo minuto dell’ultimo secondo utile” sulla convenzione con i comuni di Bondeno, San Giovanni, Finale Emilia, Sant’Agata per un progetto unitario ad un bando per la mobilità sostenibile. “I finanziamenti che si otterrebbero sarebbero pari al 60% massimo dell’investimento sostenuto – spiegano i dem -. Dalla maggioranza, ancora una volta, in particolare dal vicesindaco, grandi proclami sulla strategicità di questa idea. Anche se l’idea ancora non c’è, dal momento che il progetto che dovrà essere candidato il 10 di gennaio semplicemente non esiste ancora”.

È andata ancora peggio sul tema dei servizi strumentali di Cmv, “quelle funzioni che la società svolge in forza di convenzione: verde, manutenzione strade, ecc. La maggioranza ha prorogato di un anno la convenzione già prorogata di un anno dall’amministrazione di centrosinistra esattamente un anno fa.

Sono state date tante motivazioni ma nessuna vera. Si è citata la legge Madia, la pronuncia della Consulta… ma davvero tutte cose che non c’entrano nulla. Ciò che invece è apparso evidente è che si sono mossi tardi e che manca una strategia”.

Vengono poi le interrogazioni. Su Dodici Morelli e sulla possibilità di realizzare l’area verde e giochi per bambini nello spazio oggi lasciato libero dai moduli, con la donazione della fondazione romana, che doveva servire per realizzare la struttura, “spostata su attività di mediazione culturale a favore della popolazione giovanile come dire, che prima c’era un progetto, un dove, un come e un quando e ora non c’è più nulla”.

Anche sul centro giovanile del capoluogo, quello che avrebbe dovuto sorgere in piazza Benjamin Disraeli, nella zona stazione, L’unica cosa certa è che questa amministrazione ha distrutto in pochi mesi il lavoro di alcuni anni, già realizzato per oltre la metà.

Viene poi l’interrogazione sulla squadra di pallavolo femminile da mesi senza palestre. “Sostanzialmente – spiega il gruppo Pd – Maccaferri ha detto che non c’è mica sempre spazio per tutti, ma è stato clamoroso quando ha sostenuto, nella stessa frase, che se la società ha dei debiti non può avere spazi e che l’amministrazione ne ha proposti svariati di spazi … Peccato che abbia citato la palestra Carducci dove la pallavolo non è praticabile perché il soffitto non è abbastanza alto. Insomma, anche su questo tema, un tentativo di supercazzola”.

Infine la festa di Capodanno: “non viene fatta perché si è scelto di no. L’amministrazione, ha spiegato Maccaferri, ha scelto di fare altro, come crede sia sotto gli occhi di tutti. Il problema è proprio questo, ovvero che quanto è stato fatto è sotto gli occhi di tutti”.

Una nota a margine è dedicata poi a Fabrizio Toselli, assente “perché in vacanza. Tutti vanno in vacanza, anche i sindaci. Certo non è particolarmente coerente, chiedere all’intero Consiglio Comunale di riunirsi durante le feste perché la Giunta è in ritardo nel confezionamento di un bando e poi andarsene serenamente in ferie… Ma cresce la convinzione che Toselli in Consiglio comunale lo vedremo sempre meno”.