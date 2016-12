Kaos in campo per la Winter Cup

Tra Natale e Capodanno, il Kaos e tutte le altre undici formazioni della massima serie tornano in campo per la prima fase di Winter Cup. Pescara, Napoli, San Martino di Lupari e Montesilvano sono le sedi dei quattro triangolari con partite di sola andata dai quali usciranno le qualificate alla Final Four.

I concentramenti si giocano in casa delle prime quattro classificate al termine del girone di andata di campionato, nel caso del Kaos si va al PalaRoma di Montesilvano, campo amico di quell’Acqua e Sapone che proprio al giro di boa ha superato la formazione di Fernandez in classifica con il successo 2-4 al PalaBoschetto.

I padroni di casa dell’Acqua e Sapone, quarti in campionato, affronteranno questa sera i campioni uscenti del Real Rieti, noni alla fine del girone di andata e freschi di cambio in panchina, col ritorno di mister Patriarca.

Domani, mercoledì 28 dicembre alle 20.30, sarà il turno del Kaos, opposto al Real Rieti dei tanti ex: Guennounna, Duio, Jeffe, Turmena ora in forza ai sabini e Peric. Il gruppo parte oggi in direzione Montesilvano per questo doppio impegno, con la Winter Cup che sarà un palcoscenico per i giovani dell’Under 21.

Il match tra Kaos e Real Rieti sarà trasmesso in diretta streaming su Real Rieti Channel, con link su www.kaosfutsal.it. Aggiornamenti live testuali saranno disponibili sul sito della Divisione Calcio a cinque, oltre che sui canali Facebook (www.facebook.com/futsalkaos) e Twitter (www.twitter.com/futsalkaos) della società.

Ecco il programma del Girone D:

Prima giornata (27 dicembre ore 20,30): ACQUA&SAPONE UNIGROSS-REAL RIETI

ARBITRI: Gino Simonazzi (Reggio Emilia), Ciro Oliviero (Pesaro) CRONO: Paolo Di Luigi (Teramo)

Seconda giornata (28 dicembre ore 20,30) REAL RIETI-KAOS FUTSAL

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Fabio Pagliarulo (Napoli) CRONO: Marco Di Filippo (Teramo)

Terza giornata (29 dicembre ore 20,30) KAOS FUTSAL-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

ARBITRI: Alessandro Merenda (Reggio Calabria), Daniele Intoppa (Roma 2) CRONO: Massimiliano Palombi (Avezzano)