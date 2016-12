Natale al gusto di cioccolato in piazza

Natale al gusto di cioccolato per le vie del centro storico di Ferrara. E’ tutto pronto per il “Choco Christmas”, una dolcissima degustazione itinerante di specialità al cioccolato che mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre si snoderà tra gli angoli più golosi della città estense.

Dalle 11 alle 20 di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre sarà possibile partecipare all’evento cioccolatoso, organizzato da Feshion Eventi, acquistando il ticket presso la casetta di “Estense Motori” nel “Fideuram Christmas Village” in piazza Trento e Trieste.

Il ticket costa 5 euro (oppure 4 euro scaricando il coupon online al link www.feshioncoupon.it/choco-christmas) e comprende 5 degustazioni a base di cioccolato, a scelta tra: pampapato, tenerina, cioccolate calde, gelato al cioccolato, affogato, baguette con nutella, liquore al cioccolato, croissant, cioccolatini e molto altro ancora.

Ma non è finita. Partecipando al “Choco Christmas” sarà possibile trovare i 50 “Golden Ticket”, dei fortunati biglietti d’oro che consentiranno di vincere

numerosissimi premi messi in palio dalle attività del centro storico, tra cui buoni sconto per alcuni negozi di abbigliamento di Ferrara, accessori per i cellulari, un buono profumeria, pampapati e bottiglie di vino.

Due giorni a base di leccornie e dolcezze nella suggestiva Ferrara, ancora più magica durante le festività. Le attività che hanno aderito all’iniziativa sono: Gelateria Grom, Orsatti Group – Via Cortevecchia, Pasticceria Leon D’Oro, Los Cornetteros, La Maison Bar Brasseriè, Distilleria Mantovani, Da Luigi – il piacere del pane, Come Vuoi – Pane&Condimenti, associazioni “Bibliocucina” e “Mai Soli”-

L’evento rientra tra le iniziative ufficiali del “Natale e Capodanno Ferrara” ed è patrocinato dal Comune di Ferrara. Per informazioni contattare il numero 3495878324.