“Bastavano le briciole dei soldi a MPS per salvare Carife”

Da una parte la buona notizia dell’interesse di un gruppo bancario robusto, dall’altra la dolente necessità di pesanti tagli all’organico. È la situazione Carife che attende oggi una svolta a livello di trattativa sindacale, ma che nel frattempo divide gli animi. Per Tagliani ci troviamo di fronte a “una situazione delicatissima, che posso capire sia percepita come unì’ingiustizia, specie a fronte del caso Montepaschi, dove però lo Stato figura come azionista. È necessario ridurre il più possibile il numero degli esuberi all’interno di un contesto complicato”.

Il sindaco si augura che “tutti gli attori istituzionali, a partire dal governo e dalla Regione, siano in grado di comprendere come dai ferraresi sia vissuta come inspiegabile la differenza di trattamento tra alcuni istituti creditizi e altri, pur se il piano normativo è stato rispettato”.

Mentre nel Pd tutto tace, Tagliani e Marattin sono gli unici ad aver parlato di costi del personale ormai insostenibili. “Premesso che serve trovare nel più breve tempo possibile sbocchi occupazionali – prosegue nel suo ragionamento il sindaco -, crea danni sia chi si è informato male sia chi non la racconta tutta”. E per quanto riguarda la prima categoria, “c’è stata una sottovalutazione e ci sono stati errori tecnici nella portata del bail in”. Il riferimento è a Bankitalia, “che è quella che ha redatto gli atti amministrativi. Non saremmo nemmeno dovuti arrivare a questo punto, perché significa che è mancato un controllo e un monitoraggio”.

Attende l’esito dell’incontro tra azienda e sindacati anche Marco Cappellari degli Amici di Carife: “siamo fortemente indignati dopo il caso MPS. Sarebbero bastate le briciole di questi finanziamenti per salvare non solo Carife, ma tutte e quattro le good banks. Per Carife la soluzione non la si è voluta trovare e, anzi, l’intervento pubblico è stato catastrofico. Una catastrofe che ha travolto risparmiatori e dipendenti. Rischiamo di diventare un unicum in Europa, grazie alla serie di azioni e omissioni che ci hanno portato fino ad oggi. Anche i ferraresi hanno il diritto alla tutela del proprio risparmio. Perché devono pagare innocenti? Non capiamo il perché di due pesi e due misure”.

Chiede poi “equità di trattamento” Mirco Tarroni degli Azzerati Carife: “di fonrte a quella che ritenimao una discriminazione riteniamo di doverci mobilitare. Dopo le feste decideremo quali inziniative intraprendere”.