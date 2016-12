Cento convoca il consiglio comunale

Cento. È convocato mercoledì 28 dicembre, alle 19, nella Sala dell’Identità Civica Albano Tamburini di palazzo del Governatore, la seduta ordinaria del consiglio comunale di Cento.

Fra i punti principali la convenzione tra i Comuni di San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Cento, Bondeno, Mirabello e Finale Emilia per la realizzazione congiunta di azioni pilota sperimentali di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nei singoli territori e in connessione tra loro: ciò consentirà la partecipazione al bando del ministero dell’Ambiente.

L’assise sarà aperta dalle comunicazioni del sindaco e dalle comunicazioni delle variazioni di bilancio di competenza della giunta e sull’utilizzo del fondo di riserva. Si discuterà poi l’ordine del giorno ‘Vm Motori, sostegno alla capacità produttiva dello stabilimento centese e alla tutela occupazionale. Richiesta di concertazione sul Piano Industriale e sulle strategie della proprietà’, presentato dal gruppo consiliare Pd.

Si proseguirà con le surroghe delle consulte civiche; l’autorizzazione alla spesa che impegna il bilancio per gli esercizi successivi circa l’affidamento della gestione dei servizi sociali polifunzionali del Comune di Cento per il periodo fino al 30 aprile 2019; gli indirizzi riguardo alle convenzioni e concessioni tra Comune di Cento e Cmv per la gestione dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali.

A concludere le interrogazioni e interpellanze. È possibile seguire la seduta in streaming, collegandosi alla pagina http://video.comune.cento.fe.it.