Dodicenne cade in acqua mentre gioca, salvato dai passanti

Migliarino. Sono stati comprensibilmente momenti di grande apprensione quelli passati da una comitiva di ragazzi che stava giocando nel pomeriggio sulla darsena del Po di Volano nei pressi di Migliarino.

Attorno alle 16 un ragazzino di 12 anni, inseguendo il pallone, è scivolato giù dall’argine, rovinando nel’acqua gelida. Il giovanissimo non riusciva a risalire da solo. Fortunatamente alcuni passanti sono accorsi e, con non poche difficoltà, sono riusciti a portarlo in salvo.

Nel frattempo erano partite le richieste di soccorso e sul posto si sono portati i carabinieri e i vigili del fuoco. Al loro arrivo però la situazione era già risolta, con il dodicenne affidato alle cure del 118. L’ambulanza l’ha trasportato all’ospedale di Cona, in pronto soccorso pediatrico, per accertamenti.