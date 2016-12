Un fondo cassa sanitario sotto l’albero

Cento. Un generoso regalo di Natale per i dipendenti del Pastificio Andalini e La Sovrana. Il proprietario Massimo Andalini ha regalato un fondo cassa sanitario a tutti i suoi lavoratori.

Si tratta di un fondo utilizzabile dal dipendente e da tutta la propria famiglia dal valore di 1.000 netti esenti da tasse o da costi accessori. Un dono nell’ottica del welfare aziendale che intende essere un gesto di ringraziamento per i 60 anni di attività, un importante anniversario già celebrato con eventi e concerto.

“Credo che in questi tempi sia un gesto molto importante per dimostrare in modo tangibile quanto si apprezzino le persone” hanno commentato i dipendenti quando, in occasione degli scambi di auguri, hanno scoperto il regalo che aspettava sotto l’albero dell’azienda gestita da Andalini.